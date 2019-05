«Només veniu a fer-vos la foto»

L’esllavissada es va conèixer diumenge. «Fins avui [ahir] cap membre del Govern no ha vingut a veure’ns. Amb tot el carinyo, però només els interessa fer-se la foto i això no solucionarà el problema», va protestar, amb un to cordial però visiblement molest, l’empresari i excònsol encampadà Jordi Mas. El cap de l’Executiu en funcions, Toni Martí, tot i assegurar entendre el seu malestar, li va respondre que si bé era cert que les autoritats no havien anat al Pas de la Casa personalment, sí que havien estat treballant des del primer moment des dels despatxos i fins i tot s’havien desplaçat a Tolosa per intentar resoldre la situació d’una manera directa i coordinada amb França.



Potser el primer dia que es va conèixer el tancament de la carretera no hi va anar cap membre del Govern –que, segons Martí, «tot s’ha de dir, està en funcions»– però ahir el Ministre d’Ordenament Territorial en funcions, Jordi Torres, va prometre que cada dia algun membre de l’Executiu o del ministeri serà al lloc de l’esllavissada per conèixer l’evolució de les obres i oferir ajuda andorrana en cas que sigui necessari. Així, Torres es va comprometre davant de tothom, a què «si algú té algun dubte o queixa, em pot trucar directament al meu mòbil i jo l’intentaré ajudar i ho traslladaré a la resta del Govern». La promesa, com era d’esperar, li va valdre un sonor aplaudiment de tota la sala.



Però les bones paraules no són prou quan més d’un centenar de comerciants, hotelers i veïns estan enfadats. Els assistents a la reunió que van mantenir ahir amb Martí, Torres ministre i Torres cònsol major d’Encamp, volien mesures concretes i van demanar per activa i per passiva solucions reals al que van qualificar de «el tall més llarg de la història moderna d’Andorra». Tots ells volien saber què han de fer amb els seus treballadors, quina indemnització rebran i com pagaran els lloguers, les nòmines o les mercaderies si no tenen mitjans per fer-ho. Martí, però, ja els va avançar que «no arribarem a tot».

#SolidarisAmbElPas

«El Pas de la Casa és font de riquesa. Econòmica, històrica, atractiu per a on està ubicat i pel paisatge per accedir-hi. I si durant aquestes setmanes de tall de la RN22 ens tornem #solidarisambelPas i hi anem a comprar, passejar, anem a conèixer la seva gent... Fem-ho!». Aquesta és la proposta que l’excandidat d’Andorra Sobirana a Canillo Ricard Riba va fer ahir a través de Twitter i que ja ha generat una cinquantena d’agradaments. Ara caldrà veure si la ciutadania efectivament respon i acaba desplaçant-se fins al Pas de la Casa per fer els seus encàrrecs. Com a mínim, no hauran de pagar el túnel.