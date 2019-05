Els sindicats avisen que tornaran al carrer per defensar drets laborals

La concentració amb motiu de l’1 de maig va servir als sindicats per deixar clar que no s’han acabat les mobilitzacions per reclamar millores pel que fa als drets socials i laborals. «No trigarem a sortir al carrer si no hi ha un canvi radical al Consell General i al Govern», va advertir el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach.



El sindicalista va recordar que rebutgen la nova Llei de Relacions Laborals, que volen «erradicar» la nova Llei de la Funció Pública i que des del seu punt de vista, la llei de «coacció sindical posa pals a les rodes» perquè al sector privat es puguin constituir entitats de representació dels treballadors. Tal com ha fet altres vegades va reclamar «un país on puguem viure i no només un país per treballar.



Unes paraules que van escoltar una setantena de persones (entre elles molts membres del PS, així com alguns d’SDP) aixoplugades de la pluja que queia ahir al vespre sota el passatge Biscariet. La coincidència, en horari, amb un partit del Barça, sumat al mal temps, de ben segur que no van ajudar a assolir una bona afluència.

Pas de la Casa

El tret de sortida a l’acte el va donar un dels organitzadors i que va actuar com a mestre de cerimònies, el líder de Podem Andorra, Joan Seguí. En el seu cas va fer menció a «la situació d’emergència que viu el Pas de la Casa» i va remarcar que es tracta d’un primer de maig «singular perquè estem en un moment de transició». Seguí va ser el primer de mostrar-se esperançat per la pèrdua de majoria absoluta de DA. «DA ja no té majoria i això ens dona esperança i confiança perquè les aliances que hi pugui haver ens portin prosperitat en l’espai laboral».



Una idea que també va expressar la representant del Sipaag, Marta Pujol. «Als senyors de les majories absolutes, que per sort ja les han perdut, els volem dir que les persones no només compten en campanya electoral, compten sempre», va remarcar.

De la seva banda, la consellera general electa del PS, Judith Salazar, va denunciar les retallades de DA i va assegurar que lluitaran per «desfer-les» i avançar en l’assoliment de drets socials i laborals. «Qui vol confrontació només busca l’excusa per aplicar retallades», va sentenciar.

Reivindicacions diverses

La mobilització va comptar amb una participació variada de col·lectius que més enllà de les reivindicacions laborals, van posar sobre la taula altres aspectes. La presidenta d’Stop Violències, Vanessa M. Cortés, va denunciar l’assetjament patit per algunes dones temporeres que no van poder denunciar en estar en situació il·legal, així com la bretxa salarial.



En l’acte també hi van prendre part representants de Fridays for Future Andorra així com de l’associació Hippies Andorra que defensen «pau i amor i pensament lliure». L’últim a intervenir va ser Adrià Ortún de Podem, que va ser qui va arrencar els aplaudiments més sonors. «Venen aires de canvis. Prou de tantes injustícies, prou d’aquests salaris. Andorra ja no la para ningú perquè Andorra ja està desperta», va clamar.