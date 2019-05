La federació aposta pels sevens a totes les edats

La Federació Andorrana de Rugbi participarà per primera vegada al Torneig Internacional de Rugbi a 7 en la categoria de menys de 12 anys. Aquesta serà la novena edició de la competició que apadrina la princesa Charlène de Mònaco i tindrà lloc l’11 de maig a l’Estadi Louis II, on normalment juga l’AS Mònaco de Ligue 1. Enguany hi participaran 17 equips de 14 nacions diferents. En aquest sentit, David Ferré, president de la federació, va manifestar que «és un gran repte perquè hem hagut de transformar una mica l’escola de rugbi perquè no és el mateix rugbi a 7 que a 15. La canalla està molt engrescada, tenim un molt bon nivell i hem hagut de fer una selecció molt dura perquè en aquesta categoria hi ha entre 30 i 40 nens. També és remarcable que hi ha dues nenes entre els 12 jugadors que viatjaran». Andorra serà, juntament amb Espanya i els Estats Units, un dels equips mixtes que participaran en la competició.

D’altra banda, el tècnic del VPC Jonathan Garcia va explicar que «els últims tres o quatre mesos han estat durs. Els joves han treballat de valent i s’ho han pres molt seriosament. Fa goig poder participar en un esdeveniment d’aquesta alçada. Feia més de 20 anys que una categoria inferior, d’aquestes edats, no podia participar amb l’escut de la federació i representar el país».

Aquest torneig s’inscriu dins del pla de desenvolupament (2018-2021) del rugbi a 7 de la federació. En aquesta línia Ferré va expressar que «l’any passat vam tornar a engegar el rugbi 7, com a decisió de la nova comissió esportiva de la federació, i l’objectiu és formar jugadors d’alt nivell d’aquesta disciplina. Vam tenir l’oportunitat d’anar a l’Assemblea Nacional de París i vam parlar amb el president de la federació de Mònaco, on han apostat pel rugbi a 7 i ja no en tenen a 15. Fa 8 anys van crear un Torneig Internacional de rugbi a 7 amb nacions molt potents. Gràcies a la influència i l’amistat, ens han convidat per jugar aquest torneig». «És un dels cinc tornejos més reconeguts internacionalment. Potser fer un torneig així a Andorra no seria mala idea», afegia.

Sènior

Garcia va afirmar que «les noies ja fa tres setmanes que han començat a preparar l’Europeu de Zagreb que tindrà lloc el 14 i 15 de juny a les ordres de Marc Abelló, que és el seleccionador. Esperem els millors resultats possibles, la veritat és que l’any passat ja van fer un bon paper i aquest any hauríem de millorar-los». Així mateix, Ferré va comentar que «comptaran amb tres tornejos preparatoris i un tindrà lloc a Andorra, un serà a Lleida i l’altre a Barcelona. Hi haurà de 8 a 12 equips que pujaran a competir per quedar campions de Catalunya de rugbi a 7. A més, tres de les cinc jugadores que tenim a França».

Pel que fa als nois, el tècnic va apuntar que «és més complicat a nivell de preparació perquè les temporades, entre el VPC i els partits de la selecció nacional, es fan molt llargues. Fins d’aquí a dues setmanes encara estem amb compromisos internacionals i això ens donarà un marge molt petit per entrenar aquest Europeu que es farà a Belgrad el 8 i 9 de juny». «S’ha avançat un mes perquè el faran servir com a preolímpic, el primer i segon classificat de la competició anirien a jugar un torneig a Portugal per classificar-se per les pròximes Olimpíades. És una fita que serà molt difícil tant per als nois com per a les noies però lluitarem per aconseguir-ho». Els rivals del combinat femení seran Croàcia, Bulgària i Luxemburg; i del masculí Sèrbia, Turquia i Noruega.