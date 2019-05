La selecció andorrana, a tocar del top 30 mundial

La selecció andorrana de curses de muntanya ha acabat la temporada a tocar del top 30 mundial en el sumatori de les proves. Xavier Areny ha estat 31è, seguit de Gerber Martin (32è), David Albós (35è) i Sergi Casabella (36è). Tot i això, el seleccionador Xavi Comas va considerar que «el sumatori de les proves no és una classificació a la qual doni molta importància, m’interessa més el dia a dia de les curses i la valoració és positiva. S’han assolit els objectius».

«Tenim un Xavi Areny que ha complert els criteris a gairebé cada Copa del Món. Martin també ha fet un salt en el seu rendiment i Casabella, en el seu primer any, ha rendit en bastantes proves individuals. Pel que fa a Albós, no se li ha demanat res perquè surt d’una lesió però tot i això ha fet temps molt bons en algunes verticals», afegia.

Aquesta classificació no té tant pes per a Comas perquè «no podem anar a totes les proves perquè els corredors no són professionals».