Investigació oberta per la mort de cinc cavalls en una parcel·la de Llorts

El departament d’Agricultura investiga la mort de cinc cavalls en una parcel·la de Llorts. La intervenció dels tècnics dels departament va tenir lloc arran de l’avís d’un pagès aquest diumenge passat. Quan l’expert d’Agricultura va arribar al lloc dels fets cinc cavalls estaven morts i altres tres es trobaven en estat molt greu. Malgrat la intervenció del veterinari, que els va atendre, no es va poder evitar que morissin l’endemà, segons va explicar l’ANA.

Tal com van informar des de l’Executiu, abans d’incinerar els animals, es van recollir mostres de l’aigua, el menjar i de sang, entre d’altres, que van ser enviades a centres de toxicologia de fora d’Andorra per poder descobrir el motiu pel qual haurien mort, tot i que la principal hipòtesi amb què treballen els experts és una intoxicació, tenint en compte, sobretot, que són animals que tenen una conducta molt gremial. La causa exacta, però, encara pot tardar uns dies en saber-se, ja que els resultats d’aquestes anàlisis poden tardar un mes. A banda d’aquest problema detectat en aquesta parcel·la del poble ordinenc no hi ha constància de cap altra afectació en d’altres animals.