Bou, Pi i Ferrer guanyen els respectius campionats

Cap de setmana amb olor de benzina a la parròquia de Sant Julià de Lòria ones va disputar la primera edició del Trial 3 Nacions, una competició que va acollir els Campionats de Trial de França, Espanya i Andorra. Un total de 134 pilots el dissabte i 120 diumenge van disputar els seus respectius campionats nacionals a les muntanyes lauredianes. Toni Bou, Alex Ferrer i Oriol Pi -campions del curs 2018 d’Espanya, França i Andorra respectivament- van ser els guanyadors de la categoria més alta dels seus campionats nacionals.

Dissabte es va donar el tret de sortida de les categories inferiors dels 3 campionats. Així doncs, pel que fa als andorrans, van competir els Grocs Sub-18, els Grocs i els Blaus. Quant als espanyols, van córrer les categories Juvenil B, Femenino B, Cadete TR4, Femenino A, Veterano i Juvenil B. Els francesos van competir amb Espoirs 4, Trophée Féminin, Championnat Féminin, Espoirs 3, E-Trial, Vétérans i Trophée Criterium.

A la tarda, la plaça de la Germandat va acollir la zona ‘indoor’ de qualificació per al diumenge, on els millors pilots del Campionat d’Espanya i del de França, com Toni Bou i Alex Ferrer, van oferir un gran espectacle trialer en plena ciutat a un nombrós públic que es va atansar per gaudir-ne.

Diumenge va ser el torn de les categories superiors dels tres països. Així doncs, competien els Espoirs 2, Senior 2, Espoirs 1, Senior 1, Open, Expert i Élite francesos. Les categories Junior, TR3, TR2 i TR1 espanyoles i els Vermells d’Andorra.

D’altra banda, vuit andorrans van participar en el Campionat d’Espanya. Laia Pi va acabar 1a a Femenino B; Gaudi Vall 2n a Cadetes; Jan Gabriel 2n a Juvenil B; Alba Villegas, 4 a Femenino A, Jordi Lestang 5è a Junior; Joan Miquel Garcia 6è a Juvenil; Valentí Cristina era 7è a Juvenil B i Pep Macià va ser 15è a TR4.