El Vallbanc s’imposa a l’Engordany i segueix líder

El Vallbanc FC Santa Coloma s’assegura una setmana més ser el líder de la Lliga Multisegur Assegurances. En la quarta jornada dels play-off al títol es va imposar a la UE Engordany per 0-1, amb gol de Juli Sànchez al minut 63. Qui li segueix l’estela és la UE Sant Julià, que es va imposar a l’Inter Club Escaldes per 3-2. Blanco i Walter van avançar als lauredians, Mateo retallava distàncies a la represa i Pi feia el tercer. Santi Triguero marcava pels escaldencs al 87. El Vallbanc és líder amb 51 punts. El segueixen Sant Julià (50), Inter (47) i Engordany (32).

En els play-off per la permanència l’FC Ordino va continuar amb la bona dinàmica que arrossega, imposant-se a l’FC Lusitans per 3-0, amb dianes de Vinicious, Hidalgo i Martins. La UE Santa Coloma va adjudicar-se la victòria imposant-se a l’FC Encamp per 0-2. El doble golejador de l’enfrontament va ser Aaron. L’Ordino acumula 33 punts. A continuació es troben a la classificació la UE Santa Coloma (28), Lusitans (20) i Encamp (14).