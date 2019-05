L’Andorra Bike Race creix en etapes i participants

L’Andorra Bike Race va presentar ahir la seva segona edició que creix en el nombre d’etapes i de participants i que ha canviat les seves dates. L’edició 2019 de la cursa se celebrarà del 25 al 28 de juliol i com l’any passat tindrà a Andorra la Vella com a centre neuràlgic de la prova. El recorregut tindrà quatre etapes i novament s’apostarà per les bicicletes elèctriques que tindran una categoria pròpia dins de la cursa. Pel que fa a participació s’espera passar dels 154 inscrits de la primera edició als 300 amb ciclistes majoritàriament d’Andorra i Espanya, però amb representants d’altres països.

«La cursa ens ajuda a mostrar Andorra la Vella com una destinació fantàstica a l’estiu», va assegurar ahir la consellera de Turisme del Comú d’Andorra la Vella, Mònica Codina. Per la seva part, Dani Buyo va assegurar que vol arribar a ser una cursa d’una setmana.