El MoraBanc obra el miracle i també s’imposa al Manresa

Sí. El MoraBanc pot anar als play-off. Sí, encara hi ha esperança. Tot pot ser. Encara hi ha opcions. Sobretot després d’haver aconseguit la victòria i l’average al Nou Congost contra el BAXI Manresa de Joan Peñarroya, un rival directe, per 64 a 77. Ara, el MoraBanc pot firmar la gran remuntada de la temporada i apropar-se als play-off si demà s’imposa al Barça Lassa, que visita el Poliesportiu en un enfrontament on hi ha molt en joc per part dels dos conjunts.

El duel va començar amb molt bones sensacions, amb Andrew Albicy, que va estar molt inspirat anotant tot el partit. Va ser en aquest primer quart que Moussa Diagne, qui sinó, amb un 32 de valoració, va sortir fent una gran defensa i liderant l’equip. L’enfrontament es va iniciar amb el joc aturat i a un ritme molt baix per part dels dos equips però els tricolor, a cop de triple, van anar aconseguint avantatge i quan faltaven tres minuts per acabar el primer quart, el resultat era de 7 a 13, demostrant un gran desig per aconseguir l’accés als play-off, l’objectiu que s’està perseguint després d’haver guanyat el cap de setmana passada al Monbus Obradoiro i, per tant, haver trencat una ratxa de quatre derrotes consecutives que havien suposat un gran cop moral als andorrans. Així, amb un triple de Landing Sanè i després d’haver permès una petita remuntada per les errades defensives, el resultat era de 16 a 20 a l’electrònic en el primer quart.

Diagne torna a demostrar la seva qualitat i lidera l’equip contra el conjunt de Joan Peñarroya

El segon quart va començar amb molta bona dinàmica per part dels d’Ibon Navarro, dominant al BAXI Manresa amb autoritat. D’aquesta manera, amb un gran encert des dels tres punts els andorrans van seguir creixent, encara que tenien alguna badada puntual en defensa i per tant, els locals, sense fer res, es podien apropar. Tot i això, els del Principat van aconseguir una diferència de 12 punts en el marcador i finalment, amb dues ràpides jugades dels manresans, el resultat a la mitja part era de 38 a 44 davant d’un Nou Congost que no estava tan cridaner com és habitual. Va ser també en aquest quart que David Walker, ben retornat, va anotar un triple essencial.

Després del descans, els andorrans van sortir a la pista motivats, saben que la gesta podia complir-se. El millor jugador, de nou, tornava a ser Diagne, que en pista, permetia que els andorrans agafessin distància a l’electrònic, controlant la defensa i fent embogir als locals, que es quedaven descol·locats davant la qualitat del senegalès. Així mateix, els tricolor es mostraven molt forts en el rebot, encara que el Manresa anava augmentant el seu ritme. Al final del quart, el resultat era de 47 a 55.

Finalment, el darrer temps va començar amb el MoraBanc ampliant les distàncies i escalfant a l’afició local. Després, el Manresa va créixer i va anar retallant distàncies però quan faltaven tres minuts per al final, David Jelínek feia un gran triple psicològic i a partir d’aquí, va ser aguantar les envestides. Amb un paper molt seriós, l’equip va aconseguir 13 punts de diferència que valen un average i mantenir viu l’objectiu dels play-off.



Ibon Navarro: «Hem demostrar el caràcter d’Europa»

El tècnic tricolor, Ibon Navarro, va explicar ahir que «el partit ha estat lluitat» i que «ha estat molt difícil jugar en aquesta pista». «Hem demostrat caràcter, el que hem tingut aquest any en partits importants d’Europa», manifestava i assegurava que «tot i els terribles percentatges que hem tingut en el tir lliure, hem guanyat un partit molt important». D’una altra banda, va manifestar que «tots els enfrontaments són molt difícils» perquè «tots volen guanyar». «Aquesta victòria ens dona la possibilitat de seguir lluitant però encara és molt difícil, tenim opcions i les volem mantenir», sentenciava.