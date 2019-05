El TS rebutja ampliar la pena a l’home que va intentar matar el seu soci

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat per la Fiscalia i l’acusació particular contra la sentència de Corts, que al setembre va condemnar a dos anys i mig de presó, dels quals un i mig ferms, l’acusat d’intentar matar el seu soci el 15 juny del 2017. Ambdós recurrents sol·licitaven la qualificació i la pena inicial presentada pel Ministeri Públic, que era de nou anys de presó per un delicte major d’assassinat en grau de temptativa i no pel delicte major de lesions doloses pel que finalment va ser condemnat. El tribunal ratifica que la primera instància va considerar «amb bon criteri» que la intenció de matar «no era suficientment establerta».



La resolució del Superior arriba quan el processat ja ha complert la pena de privació de llibertat, ja que la sentència incloïa el temps que va estar a la Comella de manera preventiva. Segons va quedar provat durant el judici, l’home va seguir en cotxe al seu soci fins a casa seva. Quan la víctima es trobava a la vorera, va envestir-la per darrere amb el vehicle. Estirada a terra, el condemnat va aprofitar per accelerar i impactar de nou contra ell. El condemnat va actuar motivat per la mala relació que mantenien des de feia uns anys arran d’un conegut negoci que restauració que havien muntat conjuntament a la dècada dels 90. De fet, el Superior corrobora que va quedar provat que «la relació entre ells era nefasta» amb reiterats episodis d’agressions.