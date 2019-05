El SAAS crearà un circuit assistencial per als afectats de fibromiàlgia

El SAAS treballa en la implementació d’un circuit assistencial per als malalts de fibromiàlgia i no descarta la creació d’una unitat especifica per als malalts, va anunciar ahir el president de l’Associació de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgics i de la Síndrome de Fatiga Crònica (Amare), Manuel Fernández. A més, l’entitat participa en un grup de treball format per membres de l’Hospital de Meritxell, el Ministeri de Salut i la CASS i pròximament publicaran una guia de salut per als afectats i la ciutadania, ja que Amare calcula que fins a un 4% de la societat andorrana pateix la malaltia, que considera que està «infradiagnosticada» i «invisibilitzada».



Aprofitant l’avinentesa del Dia internacional de la Fibromiàlgia –que va ser diumenge–, Amare va alçar ahir la veu i va reclamar el reconeixement de la malaltia, tant per part del SAAS com de la CASS. El CRES ha fet l’estudi Informe sobre les persones que pateixen fibromiàlgia per conèixer el perfil i les necessitats de les persones que pateixen la malaltia al Principat. Va contactar amb 27 afectats, dels quals 21 van respondre l’enquesta. Andorra, igual que els països veïns, encara no la cataloguen com a tal. En aquest sentit, no hi ha xifres dels afectats per la malaltia i, per tant, no van poder contactar amb un major nombre de damnificats. L’afectat per fibromiàlgia és una dona en el 85,7% dels casos i té entre 45 i 59 anys. La majoria d’ells, a més, han hagut de demanar una reducció de la jornada laboral o treballen a temps parcial arran dels símptomes que pateixen. L’estudi també ha analitzat el grau d’associacionisme i només cinc persones enquestades tenien el reconeixement legal de la discapacitat de la Conava. Tanmateix, 10 no sabien que era l’òrgan nacional.



A causa de la falta de coneixement d’institucions i associacions per part dels malalts, Amarea ha imprès 1.000 tríptics per donar-se a conèixer. Els ha dissenyat una alumna del batxillerat de l’escola andorrana. Amb el Permsea, els estudiants han de superar un d’actuació i servei en benefici de la societat –o de recerca– i la Tània Prats va decidir involucrar-se. Amb el lema Ajuda’ns a ser visible esperen desestigmatitzar la malaltia i tenir més suport per part de les autoritats i la societat.