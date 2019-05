Andorra exposa el seu compromís per una societat democràtica

La 129a sessió ministerial del Consell d’Europa va realitzar-se a Hèlsinki amb la participació del representant permanent del Govern d’Andorra, l’ambaixador Josep Areny. En aquesta trobada va mostrar el compromís del Principat per construir una societat democràtica, dialogant, i que respecti la diversitat.

A la capital finlandesa, Areny va realitzar un discurs on va remarcar la voluntat d’Andorra de promoure el diàleg entre els països i les cultures per arribar a solucions als reptes geopolítics que es presenten, remarcant la importància que els estats membres respectin els drets i obligacions estatutàries de l’organització i els principis internacionals d’integritat dels territoris. També va fer èmfasi en la protecció dels drets humans, la llibertat d’expressió i la lluita contra les desigualtats i el terrorisme, a més de la rellevància que té la participació ciutadana en la presa de decisions.

En aquesta via, Areny va subratllar la prioritat existent al Principat respecte a l’educació de qualitat i els valors per aconseguir una ciutadania democràtica i respectuosa amb la diversitat. L’ambaixador andorrà va dipositar l’instrument de ratificació del Protocol 16 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, que s’emmarca en el procés de reforma del Tribunal Europeu de Drets Humans.