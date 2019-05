La CEA elegeix com a gerent el responsable del gabinet de Martí

La Conferderació Empreasrial Andorrana (CEA) ha fitxat com a nou gerent de la patronal el fins ara coordinador del gabinet de l’excap de Govern, Toni Martí, el periodista i advocat Iago Andreu. Aquesta incorporació, que serà efectiva l’1 de juny, «respon a les necessitats de creixement en l’estructura de l’entitat i per donar resposta als reptes de futur que té encomanats», va anunciar la patronal a través d’un comunicat. El futur no és un altre que la presidència del Consell Empresarial Iberoamericà i l’organització del Fòrum Empresarial Iberoamericà, que se celebrarà el 2020 al Principat de manera paral·lela a la reunió de caps d’Estat i de Govern.

Andreu ha sigut l’escollit entre 20 candidats, dels quals tres van resultar finalistes. La CEA destaca del nou gerent «la capacitat d’organització d’esdeveniments i la vessant comunicativa», així com «el seu lideratge, la formació acadèmica i l’experiència».