Una autònoma denuncia no poder acollir-se a la nova baixa maternal

Les dones autònomes embarassades que donin a llum abans del 16 de setembre d’enguany, a diferència de les assalariades, no poden acollir-se al nou codi de Relacions Laborals que permet ampliar de 16 a 20 les setmanes de baixa per maternitat. Malgrat que això no és nou, Eva Sànchez, una fisioterapeuta per compte propi que en les pròximes hores ha de parir el seu segon fill, ha decidit denunciar públicament el que considera una «injustícia». «Fa tres anys que sóc autònoma i fa només un mes em vaig assabentar de la modificació de la llei. Al principi estava molt contenta pel canvi, però em vaig decebre molt quan vaig descobrir que només era vàlid per a treballadores assalariades», va protestar Sànchez en una conversa amb aquest rotatiu. I va afegir: «A les dificultats habituals dels autònoms, les dones hem de sumar-li això. Si canvies la llei, la canvies igual per a tothom i no fixes una data pels morenos i una altra pels rossos».

A la CASS i al raonador

Davant la indignació, Sànchez es va posar en contacte amb la CASS però l’única justificació que li van donar va ser que «la llei és aquesta» i que la parapública «simplement es limita a fer-la complir». De fet, el passat mes de febrer el col·lectiu Mares de la transició va denunciar trobar-se en un buit legal per a l’aplicació del nou codi de Relacions Laborals, ja que el reglament no especificava si aquestes dones, que havien parit abans de la seva entrada en vigor, podien o no acollir-se a l’ampliació de la baixa. Finalment –i després d’una llarga polèmica en la qual va haver d’intervenir directament l’exministre d’Afers Socials i actual cap de Govern, Xavier Espot–, la CASS va resoldre prorrogar-los el descans. En el mateix text, però, ja es va precisar que la mesura només s’aplicava a partir d’aquell moment a «persones emmarcades en el règim d’assalariats», mentre que «els treballadors per compte propi gaudiran dels mateixos drets a partir del 17 de setembre del 2019».



Sànchez també va intentar posar-se en contacte amb el Ministeri de Salut, però a conseqüència de la dissolució del Govern mai va obtenir resposta. Amb qui sí que va poder concretar una cita pel pròxim 11 de juny és amb el raonador del ciutadà, Marc Vila, qui ja es va oferir a mediar aleshores entre la CASS i Mares de la transició.

«Fer pinya»

Una de les seves portaveus, Mariona Ferrer, va recomanar ahir a Sànchez que «faci pinya» amb altres dones en la seva situació per tal de poder exercir pressió davant l’Administració. Sànchez, però, no coneix cap altra «autònoma embarassada que doni a llum abans del 16 de setembre» i per això ha fet una crida a través de Facebook i insta qualsevol interessat a posar-se en contacte amb ella. Després de setmanes de patiment, Ferrer va assegurar que la lluita va valdre la pena, ja que actualment continua de baixa i gaudint del seu nadó.