El Memorial Francesc Vila torna amb els millors equips d’Espanya

Un any més, arriba el Memorial Francesc Vila, el trofeu de futbol formatiu per excel·lència a la Federació Andorrana de Futbol (FAF). I de quina manera ho fa, ja que compleix 20 anys. D’aquesta manera, les joves promeses trepitjaran el Centre d’Entrenament de la FAF i el Prat del Roure.

Com sempre, hi haurà tres categories: aleví, benjamí i femení. Pel que fa als masculins, la primera fase tindrà lloc a la Borda Mateu, mentre que la femenina es disputarà al Prat del Roure. Les fases finals, diumenge al matí, se centralitzaran també a la Borda Mateu.

En aquest sentit, hi participen equips com l’Athletic Club Bilbao, Girona FC, SK Slavia de Praga, RCD Espanyol, Reial Saragossa, selecció de Lleida de la Federació Catalana de Futbol, Tolosa FC, CA Osasuna, Reial Societat, Nàstic de Tarragona, Villarreal, València CF, Reial Madrid i la selecció d’Andorra. Per tant, el Principat serà present en totes les categories i els benjamins estaran dirigits per Jesús Julián Lucendo i Joan Carles Ruiz i els alevins jugaran sota les ordres d’Albert Panadero i Fernando Meilán, mentre que les noies estaran dirigides per Montse Sánchez i Luis Miguel Abrahan. Tots els equips jugaran com a mínim cinc partits.

Justo Ruiz, coordinador de la base, va explicar que afronten l’edició «amb molta il·lusió» i que «és un torneig que està més que consolidat, seguirà amb la dinàmica de sempre». «Venen equips de renom de les primeres divisions d’Espanya, està apuntat al calendari de molts d’aquests clubs i l’hem de mantenir en aquest format», explicava i va destacar «l’ambient que es genera i d’aficions». «És un cap de setmana per gaudir del futbol de base, perquè els nois de casa s’adonin que és la competició i per veure jugadors que en un futur arribaran a jugar en l’àmbit professional, és tota una experiència», indicava.

Per la seva part, Manolo Jiménez, directiu de la FAF, va assegurar que «som un referent a Europa» i que «estem contents de fer-ho perquè els 20 anys han donat per a molt i han passat molts jugadors que avui en dia estan a l’absoluta». A més, va valorar «la feina i el treball de la gent de la Federació i que els equips de primer nivell parlin d’Andorra, no podem demanar més».