Una nova cursa a la Travessa de les Tres Parròquies

Aquest diumenge se celebra una nova edició de la Travessa de les Tres Parròquies, una iniciativa que organitzen conjuntament els comuns d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria. A la travessa de muntanya, com a principal novetat, s’hi afegeix una cursa d’orientació, que segons Gaspar Pellicer, organitzador de la cursa, «es tracta d’un recorregut per gaudir en família». Es desenvoluparà al voltant del Bosc de la Rabassa, amb sortida i arribada a la Cota 2.000 de Naturlandia.

Per El Periòdic

