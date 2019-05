El Carroi fa un gran pas cap a la Primera Divisió

El CE Carroi es va imposar ahir per 1 a 0 a l’FC Lusitans i ara, els primers, veuen l’ascens més a prop mentre que els segons s’apropen al descens. Així, la primera meitat va estar plena d’ocasions, amb un Carroi molt atrevit que va sortir amb ganes de lluitar per aquest premi mentre que el Lusitans no trobava la porteria. A la represa, el Lusitans va tenir una ocasió molt clara i poc després el Carroi va respondre, de manera que el partit es va intensificar fins que al minut 69 Alejandro Muñoz va anotar de penal, per la dreta, un xut que Marcelo Dos Santos no va poder aturar. Després, els dos equips ho van seguir intentant i de fet, al 84, Alejandro va estar a punt d’anotar per l’escaire però Marcelo va intervenir divinament. Tot seguit, Rashid Idris va estar a punt d’empatar amb un xut potent però va sortir desviat. Encara queden 90 minuts.