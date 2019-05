Adeu al gran objectiu (72-66)

Aquest any, no podrà ser. Tot i haver intentat imposar-se ahir a l’Unicaja de Màlaga al Martín Carpena, finalment el resultat va ser de 72 a 66 i, per tant, els play-off no es podran jugar perquè finalment, a més de perdre en els darrers minuts contra els malaguenys, el Divina Seguros Joventut va vèncer al Movistar Estudiantes per 86 a 78.

Així, la carambola no va poder ser i ara caldrà veure quins són els pròxims objectius dels tricolor, tenint en compte que si es pot aconseguir una plaça per l’EuroCup, haurà de ser als despatxos. D’aquesta manera, al final, els andorrans acaben en desena posició de la Lliga Endesa i es queden a les portes de complir el segon gran objectiu de la temporada. Els d’Ibon Navarro tanquen la temporada havent arribat a les semifinals de la competició europea però per altra banda, a les competicions domèstiques, no han pogut entrar ni a la Copa del Rei ni als play-off de la Lliga Endesa. Per tant, un de tres en objectius complerts.

Gran primer quart

El partit va començar amb Moussa Diagne entrant amb tot des del principi, oferint la seva qualitat i el plus que aporta a l’equip de manera que els andorrans aconseguien un 2 a 12 de sortida, que els feia pensar en el millor panorama. En aquest sentit, els andorrans van fer un gran inici, fent circular la pilota i anotant-ho tot, fent un paper excepcional i marcant una de les millors primeres parts de la temporada, anul·lant totalment a l’Unicaja en tots els sentits, veient-se absolutament superats davant d’uns tricolor que tenien molt de repertori.

aquest brutal inici, com sol fer el MoraBanc, en el segon quart, els malaguenys es van refer. D’aquesta manera, encara que en els primers minuts, els andorrans seguien en la mateixa línia, de sobte, amb un triple de Gio Shermadini, els locals es van posar les piles i van començar una remuntada excepcional i van firmar un von parcial que va descol·locar al conjunt d’Ibon Navarro.

Després, els tricolor van seguir sense tancar bé, sense poder córrer i no estant gents encertats en el rebot ofensiu, fet que propiciava que els malaguenys estiguessin fent un gran paper sota la cistella. Finalment, els andorrans van desconnectar i van passar uns minuts crítics perquè no trobaven la cistella de manera que no va ser fins al darrer minut d’aquest temps que els andorrans es van posar les piles.

Així, després d’una gran desconnexió, dubtant en l’atac, tenint moltes pèrdues i sense el rebot ofensiu, van ser John Shurna i Diagne qui van treure les castanyes del foc a l’equip del Principat. Així, al descans, al resultat era de 38 a 40.

A la represa, els andorrans van aconseguir l’empat i des de llavors, el matx va ser tornar a començar, per somiar, per aconseguir l’entrada als play-off de la Lliga Endesa. Malgrat això, els malaguenys seguien liderant el partit i els andorrans, encara que seguien dins de l’enfrontament, seguien situant-se per darrere a l’electrònic fins que va recuperar les sensacions quan faltaven tres minuts pel final de l’enfrontament. Així, al final del tercer quart el resultat era de 57 a 52, després d’haver espavilat en els darrers instants.

Nervis

En aquest sentit, el darrer quart va començar amb l’ull posat també en els altres partits, perquè els andorrans havien d’estar pendent dels altres rivals per aconseguir els anhelats play-off de l’ACB.

Els nervis es podien percebre en el joc. La solució era guanyar i creure, no perdre la fe. Però l’encert no acompanyava, encara que el partit seguia molt igualat.

En aquesta línia, els andorrans van seguir el mateix tarannà, fins que quan faltaven cinc minuts, Dylan Ennis va anotar cinc punts consecutius que van fer canviar totalment el ritme del partit i fins i tot els tricolor van aconseguir posar-se per davant en el marcador de nou.

Tot i això, un Unicaja liderat per Jaime Fernández va aconseguir tornar a posar-se per davant en un tres i no res. Els malaguenys finalment, no ho van permetre i van acabar vencent per 72 a 66.

El darrer duel d’Albicy

Per un altre costat, aquest va ser el darrer partit d’Andrew Albicy, ja que, un cop acabat el duel va voler anunciar que la seva etapa al MoraBanc s’havia de tancar després de tres anys en aquest club i, per tant, el francès no seguirà com a tricolor. En aquest context, va explicar que «a Andorra he evolucionat com a jugador» i va reiterar que «sempre portaré aquest club al meu cor». Cal recordar en aquest sentit que l’Asvel Villeurbanne ja va mostrar interès per l’internacional.

«Ens hem quedat fora justament»

Ibon Navarro va explicar ahir que «el rebot ofensiu els ha tornat al ficar al partit» i que «hem patit molt en el rebot». «Al Martín Carpena necessites tenir un encert que no hem tingut», reiterava i assegurava que «teníem l’esperança de poder entrar als play-off». «S’ha de valorar la feina dels que han entrat», afegia i afirmava que «ens hem quedat fora de manera justa».