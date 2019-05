Campions i a Tercera

Xiulet. Final del partit. Els jugadors salten al camp. Comença la festa. L’FC Andorra ja és equip de la Tercera Divisió. Ho va aconseguir ahir després de vèncer per 3 a 0 a la UD Viladecans. La fita arriba després que el passat més de desembre el jugador de l’FC Barcelona i president de Kosmos, Gerard Piqué, es fes amb l’equip, de manera que, uns quants fitxatges després i un canvi a la banqueta han propiciat que ara, els tricolor siguin de Tercera Divisió, una competició en la qual volen estar una temporada perquè l’objectiu de cara al curs que ve és l’ascens a la Segona Divisió B, fet que serà una altra passa abans de disputar la Lliga de Campions, el gran objectiu a llarg termini.

Els jugadors i l’entrenador asseguren que volen un nou ascens i destaquen el compromís, l’ambició i el bon grup que s’ha format

Així, ahir, amb la millor assistència de la història al Prada de Moles, els andorrans van marcar una fita i l’alegria va ser màxima. De fet, els andorrans van complir amb el guió previst davant d’un miler de persones que no només van omplir les graderies sinó que el pont i els carrers que envolten el camp també van estar plens. No hi cabia ningú i, de fet, l’afició tricolor va saber silenciar els 150 aficionats viladecanencs que havien assistit al partit, aquesta ocasió en un camp preparat amb megafonia, amb speaker i amb un munt de premsa d’Espanya, que no es va voler perdre la gesta de l’FC Andorra. Segurament, va ser el partit amb més premsa acreditada de la història de Primera Catalana.

Piqué va optar per no assistir al partit després de la desfeta del Barça contra el València a la Copa del Rei

En aquest context, qui no va assistir finalment al partit va ser Piqué que, després de la desfeta del Barça a la Copa del Rei va preferir passar desapercebut. Malgrat això, a la zona d’autoritats es va poder veure a diversos directius de Kosmos, així com el president de MoraBanc, Lluís Alsina, o diversos membres del Govern com Jordi Gallardo, ministre de Presidència i Econòmia o Jordi Torres, ministre d’Ordenament Territorial. També hi va ser present el conseller Roger Padreny, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres o l’exministra d’Esports, Olga Gelabert.

L’afició no falla

En aquest cas, l’afició no va fallar en cap moment i va estar molt ocurrent amb els càntics, ja que es van proferir, a més dels clàssics «Ale Andorra», «Ludo, Ludo», «Nico, Nico», els referents a Piqué «Comodín, comodín» o «A por el bote, oé», en referència al programa de televisió La Resistència. Així, el moment més calent del partit va ser quan l’entrenador del Viladecans, Raúl Paje, visiblement molest amb tot, es va encarar a l’afició que va cridar un «baja aquí» a un seguidor mentre que la graderia va començar a cantar «Que suba Raúl». «Ara vas i tuiteges», cridava un altre seguidor mentre els andorrans corejaven un «olé» cada vegada que un jugador de l’FC Andorra tocava la pilota.

Volen un nou ascens

L’entrenador de l’FC Andorra, Gabri García, va explicar ahir després del partit que «després de 17 anys, hem fet un pas endavant, encara que no sé si és històric» i va assegurar que «continuarem i lluitarem per l’ascens, segur». Tot i això, va remarcar que «ara és d’hora per parlar d’això perquè s’ha de planificar amb tranquil·litat la plantilla i l’estructura». «Estic molt content de veure el camp així, espero que amb l’ascens la gent s’animi a venir», desitjava i recordava que «era un objectiu que veiem difícil però els jugadors s’han involucrat molt», «és un projecte molt ambiciós», sentenciava.

El Prada de Moles va viure el partit amb més premsa acreditada de la història de Primera Catalana

En aquesta línia, Fede Bessone va manifestar que «des del primer dia, estàvem molt lluny». «Semblava impossible i ho hem aconseguit, ha estat un dia molt bonic, semblava un partit de play-off d’ascens a la Segona Divisió, estic molt feliç», indicava i opinava que «hem vingut a portar el nostre gra de sorra, vam venir aquí per aconseguir això, sabíem que era difícil. Ara toca gaudir-ho».

Així mateix, el porter Nico Ratti, una de les peces clau del projecte, va explicar que «estic molt feliç per haver aconseguit aquest premi tan gran que vam començar fa uns mesos». «Estic molt emocionat, és un moment molt gran per a nosaltres, teníem fe però sabíem que havíem d’anar pas a pas», reiterava. «Hem aportat tots el nostre gra de sorra i he pogut donar el màxim», puntualitzava.

També el golejador Ernest Forgas es va mostrar absolutament satisfet i amb un somriure d’orella a orella va comentar «que la sensació aquesta de veure amics, xicotes, pares, mares i àvies és increïble, és una passada». «Hem fet el millor partit, ens ho mereixíem, l’equip sabia al que anava, l’afició és increïble i l’any que ve hem de ser ambiciosos, volem més i tenim moltes ganes», exposava.

«És una passada, vaig arribar el primer i es veia molt lluny però al final, ho hem aconseguit, ens ho mereixem», comentava Rubén Bover i recordava que «li vaig dir al Jaume Nogués que pujaríem». «Tenim un grup genial, ara toca gaudir», sentenciava.

A més, en el partit d’ahir, també va tenir uns minuts Izan Fernández, l’aposta de Gabri, un jugador del juvenil que va jugar per segona vegada amb el primer equip. «Estic molt content, vaig debutar la setmana passada i va ser una gran sensació jugar amb l’equip de la meva vida, que he defensat des d’aleví», indicava i afirmava que «poder debutar amb jugadors d’aquesta talla és un premi de veritat, estic molt agraït al Gabri, a l’equip tècnic i als jugadors per ensenyar-me alguna cosa en cada moment». «Espero que segueixi molt més i si pot ser, l’any vinent tornar a pujar, és molt emocionant perquè fa tres setmanes l’estava veient des de la graderia i ara estic aquí dins, és inoblidable», remarcava.

Albert Ferré, president del club, va explicar que «al final era una qüestió de temps, ha arribat en el moment oportú». «Sabíem que era molt difícil quedar primers, però s’ha aconseguit, és una gran alegria perquè és una fita que s’ha pogut fer després d’una segona volta impressionant, ara toca gaudir del que tenim», concloïa. A partir de demà, tocarà pensar en els passos següents. De moment, toca gaudir de la festa que va continuar ahir amb un sopar d’equip després d’una sessió de càntics, cava, salts, crits i de molta eufòria al Prada de Moles.