Virtus Unita Fortior, també al vestidor

Diuen que la unió fa la força, i en aquest cas no podia ser diferent. L’arribada de Gerard Piqué a l’FC Andorra va suposar un munt de canvis, tant en l’estructura com a la plantilla: es van fitxar 12 jugadors mentre que 9 van haver de deixar enrere les samarretes tricolor. Però Virtus Unita Fortior no només és la divisa de l’escut d’Andorra. És una mentalitat, una manera de fer. I, també, la clau de l’èxit. En aquesta línia, el segon entrenador Albert Jorquera, va manifestar que «quan vam entrar vam haver de retocar la plantilla i no és fàcil que l’equip assoleixi bé aquests canvis, però ho han fet d’una manera espectacular. És un grup molt maco, es porten molt bé, i crec que és un dels secrets que ens ha permès arribar on som ara».

L’equip tricolor s’ha mantingut unit malgrat els intents externs de crear una fractura

Units al vestidor malgrat els intents que s’han fet per fracturar-lo. Des de la plataforma ‘No a Piqué’ fins a tuits d’Ilde Lima. La discriminació positiva vers els andorrans feia recordar la cançó d’Els Amics de les Arts que entona «Heu vingut a robar-nos les dones», però aplicat al futbol. En aquest sentit, el davanter Ernest Forgas va comentar que «em donava la sensació que la gent es pensava que hi havia una fractura al vestidor entre els andorrans i els de fora però no s’ha produït per res del món. Anecdòticament, després de cada partit a casa, anem a sopar tots junts. Hi ha molta unió al vestidor i ens van acollir molt bé». «És un dels equips en el qual he fet més activitats extraesportives, des de kàrtings a barbacoes», afegia.

Així mateix, Kiki Martínez va expressar que «al principi ens vam haver d’adaptar tots. Hem fet que tothom se sentís el més còmode possible i aquests són els resultats. Si la gent no estigués contenta o involucrada, els resultats no sortirien encara que tinguéssim la millor plantilla del món. Sempre he dit que l’Andorra és com una família. Ha vingut molta gent de fora, gent que ha estat en categories molt superiors que a la que estem ara, i ho han fet amb tota la humilitat. Ens ajudem entre tots».