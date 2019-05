Moya aconsegueix l’or en una cursa perfectament executada

Andorra va sumar ahir sis noves medalles, un or, una plata i quatre bronzes que van suposar escalar una posició en el medaller i superar a San Marino.

Moya suma el primer or i Sanza fa bronze

Pol Moya no va fallar ahir i es va imposar amb total autoritat a la seva cursa dels 800 metres llisos. Als 200 metres es va situar primer de grup i fins als 800 va anar deixant gent enrere, de manera que no va donar opcions i va acabar guanyant per un segon al segon classificat. Per la seva banda, Marcos Sanza, en els 5.000 metres llisos va aconseguir un gran bronze davant de rivals que tenen les seves marques per sota dels 14 minuts, fet que dona molt de valor a aquesta tercera posició. «Ha corregut molt, s’ha de valorar com un or perquè els dos primers tenien grans marques», assegurava Kevin Poulet, tècnic d’atletisme. «Estic molt content perquè després d’aquest any i mig lesionat, hem fet bé les coses i la feina ha donat els seus fruits, m’ha sortit tot bé», explicava Moya.



Una plata que podria haver sigut més

Bruno i Philippe Santmann van aconseguir ahir la medalla de plata per equips després de perdre la final contra Luxemburg per 9 a 8. L’or es va escapar per la mínima.

Liechentein supera a Andorra per 2 a 0

Andorra se situa en tercera posició després perdre per 2 sets a 0 en el segon partit de la competició contra Liechtenstein i és tercer de grup. Avui juga contra San Marino.



Tres bronzes molt merescuts

La delegació andorrana va aconseguir ahir tres medalles de bronze que suposen un gran premi. En aquest sentit, Nadia Tudó va sumar dos metalls després de quedar tercera en els 200 i els 50 metres braça. Per la seva part, Mònica Ramírez es va treure el mal gust de boca de la jornada anterior i va quedar tercera en els 100 metres esquena. «He guanyat la medalla per orgull, estic molt contenta perquè només em quedava aquesta oportunitat», manifestava.

La pluja torna a ser protagonista



La jove promesa Vicky Jiménez va debutar ahir però quan guanyava per 4 a 1 a la montenegrina Ana Draskoviz el partit es va suspendre per la pluja. Per la seva part, Ricardo Rodeiro va perdre per 6 a 3 i 6 a 2 contra el maltès Matthew Asciak.