Sense volar per una confusió

El febrer del 2017 es posava en marxa el passaport andorra biomètric de tercera generació, que extrema les mesures de seguretat i complica molt la seva falsificació. Però malgrat la innovació que representa, està causant importants problemes a ciutadans andorrans, concretament als que volen viatjar als Estats Units i necessiten omplir prèviament l’autorització electrònica que cal fer si es vol entrar al país nord-americà, coneguda com ESTA.



Segons l’agència ANA, el fet que el nou passaport biomètric comenci amb la lletra ‘O’ abans dels números genera confusió perquè hi ha ciutadans andorrans que quan omplen el formulari ESTA creuen que s’hi ha de col·locar el número zero. Això provoca que es donin casos d’andorrans que s’han arribat a quedar tirats a l’aeroport sense poder volar als Estats Units a causa d’aquest error propi, entre ells membres del Govern i directius d’una companyia important.

Estrictes amb el formulari

De manera oficial s’han registrat quatre casos, que són els que s’han adreçat al Ministeri d’Afers Exteriors, però altres fonts apunten que hi hauria més afectats. Washington és molt estricte amb aquest formulari, que s’ha de demanar amb un mínim de 72 hores d’antelació, i si no és correcte quan s’entrega imprès a l’aeroport, no es permet als passatgers agafar l’avió, encara que el Ministeri d’Afers Exteriors intervingui.



Aquest fet ha comportat que fins i tot hi hagi situacions en què una part d’una família ha pogut volar mentre que l’altra part s’ha quedat a terra. Quan es detecta l’error, es pot demanar un formulari ESTA urgent, tot i que perquè sigui operatiu poden passar fins a 48 hores. A més, això implica haver de fer un nou pagament de la sol·licitud de 14 dòlars. «No hi ha res més a fer», exposen des del Govern. Precisamentper evitar situacions com aquestes, des d’Exteriors han procedit a fer ells els tràmits per sol·licitar l’ESTA per assegurar-se que no hi haurà problemes a l’aeroport.

També ho fan amb els consellers generals. Malgrat que el Govern només té constància de casos de persones que no han pogut volar amb l’ESTA als Estats Units, també es podrien donar situacions amb un altre formulari, en aquest cas l’ETA,que és pràcticament el mateix, però que en aquest cas es necessita per poder viatjar fins al Canadà.