Da Silva avisa: «L’FC Lusitans no mor de qualsevol manera»

Finalment, l’FC Lusitans va viure el seu pitjor presagi i tot i els grans esforços després de la fallida econòmica, s’ha vist condemnat a la Segona Divisió. Malgrat això, el president de l’entitat, Antonio Da Silva, no es rendeix i té clar que l’equip tornarà al seu millor moment: «El Lusitans no mor de qualsevol manera, hi ha molta sang lusa que té poder i carisma».

Per tant, aquell FC Lusitans vencedor de dues lligues, que s’havia convertit en un gran club del Principat i que havia arribat a jugar contra el West Ham United, ara es troba immers en el pou després de dos anys nefastos econòmicament parlant, després d’una mala gestió que va començar quan Da Silva va decidir delegar les seves funcions. En aquest sentit, va explicar a EL PERIÒDIC que si no es troba un inversor, voldria confeccionar un nou equip a cost zero per pujar a Primera després de celebrar aquesta setmana una junta amb la directiva en la qual ell mateix podria fer un pas al costat, un fet que encara que no ha decidit. «El futur del club el decidirem aquesta setmana», sentenciava.

Tot i això, va indicar que no vol deixar el club i que «no ens rendim», encara que «no serà fàcil perquè no tenim res». A més,va assegurar que «és normal que els jugadors marxin perquè estem a Segona, però ho hem de parlar, ja que no sabem què passarà» i va revelar a aquest mitjà que «tenim un pla marcat per tornar», encara que no va voler donar pistes sobre com serà. «Ja veurem com van les coses, però vam guanyar a La Massana per 3 a 0 a la Copa Constitució, celebrarem l’ascens la temporada vinent». Pel que fa als deutes, va puntualitzar que «parlarem amb el Saig per anar pagant, ho farem a poc a poc, entre tots, per tirar el club endavant».

Agraïment

Per un altre costat, va voler agrair l’esforç fet aquests darrers mesos als jugadors, especialment al cos tècnic i es va mostrar molt crític amb els seus rivals: «Ens tenen enveja, han anat contra nosaltres, tots els rivals surten s’extramotivats quan juguen contra el Lusitans i es prenen els partits com una gran final». Així, la derrota contra el CE Carroi va suposar «el dia més trist que he viscut al futbol, va ser molt dur, nefast perquè anaven per nosaltres». «La veritat és que m’ho imaginava, encara que un cop al partit, van fer el millor de la temporada però també és cert que amb un àrbitre legal això no hauria passat, el penal va ser molt dubtós», va criticar i va reconèixer que «la pressió va poder amb l’equip, a més de la mala sort».

Greu problema econòmic

Da Silva va reiterar també que «han faltat diners», un fet que va provocar «que els jugadors vinguessin a entrenar quan volien o podien, encara que no se’ls pot recriminar res perquè era a cost zero i, per tant estic molt orgullós de la feina que han fet». «L’equip ha demostrat una gran lliçó d’humilitat i un gran cor, només puc donar les gràcies», sentenciava.

També va fer autocrítica i va opinar que «sóc la cara visible del club i, per tant, sóc culpable pel fet d’haver confiat en una persona que pensava que era honesta com jo». «Els bons temps, quan celebràvem els títols, saltàvem pels cotxes i tallàvem els carrers, tornaran», es comprometia. «Va ser la feina de molts anys», sentenciava.

Missatge per a Gea

Pel que fa a l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen, va indicar que l’empresonament provisional del secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Tomàs Gea, «és una falta de respecte total per una persona que ha fet tant pel futbol del país».