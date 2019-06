Una baralla a Ordino acaba amb indemnitzacions de 4.300 euros

Corts va sentenciar el passat 8 de maig a presó condicional i a fer front a unes indemnitzacions que sumen 4.292 euros a dos processats per sengles delictes de lesions doloses per una baralla al carrer Major d’Ordino.



La matinada del 13 d’abril del 2014, un home andorrà de 23 anys va trencar amb la mà un cartell de menús d’un bar d’Ordino. En aquell moment, un altre home, de nacionalitat portuguesa i de 33 anys, va recriminar-li els fets i va dir-li que avisaria a la Policia. Per evitar la trucada al servei de l’ordre, una acompanyant del jove que va trencar el mobiliari urbà es va acostar amb la intenció de prendre-li el telèfon. L’home va empentar-la, provocant que impactés amb el cap contra un fanal. Tot i que l’incident es va saldar amb lesions lleus, va desencadenar la baralla.



L’andorrà, que va ser penat amb 12 mesos presó condicional i una sanció de 200 euros, va llançar una cadira del mateix bar al portuguès, que va patir un traumatisme cranioencefàlic i altres ferides al cap. A més de fer front a les despeses de la CASS, l’haurà d’indemnitzar amb 987 euros. El perjudicat, però, va reaccionar després de rebre el cop amb la cadira al clatell i l’espatlla. Va propinar un cop a la cara al seu agressor, el qual va caure a terra. Un tercer, que no va ser identificat, va donar-li diversos cops de peu i de puny a la cara. Va patir diverses ferides de consideració a la boca. Per aquest motiu, Corts va castigar al segon agressor amb vuit mesos de presó condicional i una multa de 300 euros, així com a pagar 2.507 euros al perjudicat i abonar la corresponen indemnització a la CASS. Tot i això, les penes dictades per Corts van ser inferiors a les demanades pel Ministeri Fiscal, que sol·licitava fins a dos anys de presó condicional i multes de fins a 1.500 euros.



D’altra banda, i segons la sentència que es va fer pública ahir, el gerent del bar va reportar desperfectes en el mobiliari exterior de l’establiment per valor de 625 euros. El processat que va trencar el cartell i la cadira va ser condemnat a satisfer 158,60 euros, el valor dels dos objectes. La resta els sufragarà el propietari de l’establiment, ja que no es va poder acreditar l’autoria de la resta de danys.