Ordino omplirà de nou els seus carrers amb obres d’art

El 21 i 22 de setembre una vintena d’obres es podran veure als carrers d’Ordino, per optar a guanyar el Premi Ordino Jardins d’Art, que compta amb diferents disciplines i un guardó econòmic únic de 4.000 euros. Bona part de les obres són d’artistes nacionals.

En total es van rebre 25 dossiers, amb Josep Maria Ubach i Ruth Casabella com a membres del jurat. La meitat dels rebuts són d’artistes del Principat. Hi són presents Alfons Valdés, Gemma Piera, Montserrat Altimiras, Jean Luc Herbert, Martín Blanco, Rafa Contreras, Miquel Mercè, Olga Razenkova, Zhihong Zheng, Christel Illa, Dani i Laura Maresc. Entre els forans hi són Patricia Pons, Vincent Gadait, Sebastien Gastaldi & Coin, Sylvia Gerardin, André Eppe, Ruseta Sà i Susana Negri.

La principal novetat d’aquesta tercera edició és el premi únic en metàl·lic que puja a 4.000 euros per a l’artista guanyador i l’exposició al CAEE, en col·laboració amb el comú d’Escaldes-Engordany. Amb aquesta retribució la intenció és incentivar la participació d’artistes professionals, També s’està preparant en aquest certamen internacional d’arts visuals la presència de l’escultor Ernest Altés com a artista convidat, que exposarà a la Galeria Mama Maria, espai col·laborador de l’esdeveniment des de la primera edició.