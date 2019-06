Andorra supera la mitjana europea en reciclatge

Si ens parem a pensar quant temps fa que sentim a parlar del reciclatge, ens semblarà que gairebé és des de sempre. De fet, les noves generacions han nascut i crescut amb aquesta educació, que tan important és.

Si en parem a pensar, ja fa molts anys que sentim una sèrie de missatges alertant de la necessitat de cuidar el medi ambient i que de mica en mica, s’han instaurat en les nostres rutines diàries. Ara bé, tot i aquesta conscienciació, s’ha d’advertir que, encara, el 20% dels ciutadans d’Andorra reconeixen no reciclar, un 10% ho justifica amb la manca d’espai o llunyania dels contenidors.

Sigui com sigui, la qüestió és que cada dia generem més residus, i les previsions de creixement de la població mundial no genera gaires bones expectatives.

Un percentatge preocupant de la població llença els residus barrejats en la mateixa bossa d’escombraries, amb total despreocupació d’on va a parar tot aquell contingut. Ara bé, quan s’ha d’ubicar un abocador o una incineradora, ningú la vol a prop de casa.

Aquesta crua realitat és la que ens hem de plantejar quan decidim com desfer-nos de les nostres deixalles, perquè per poc que sembli, l’inici del procés és el més important.

En aquesta situació és quan ens plantegem que cal donar la importància que es mereix la reutilització i reciclatge dels residus que generem, o en l’àmbit domèstic o industrial, i mirar d’aprofitar els recursos que ens permet una bona tria d’aquests residus.

Ara que comença a estar de moda el concepte «economia circular» en què el seu objectiu és tancar el cercle de la vida útil i inútil dels materials, per tant, aconseguir que del total de residus generats, el percentatge que es pugui recuperar i no s’hagi de deposar o incinerar sigui el major possible. I aquesta recuperació pot ser mitjançant la reutilització o el reciclatge, és a dir, utilitzar un producte per a la mateixa finalitat amb què va ser dissenyat originàriament, o bé transformar-lo.

Cada vegada menys, però encara cal insistir en el tema i recordar explicar que és i el perquè del reciclatge. Mai està de més recordar la seva importància i quins en són els seus beneficis i perjudicis en cas contrari.

El reciclatge és l’acció de reprocessament de parts o elements d’un producte o material quan arriba al desenllaç de la seva vida útil i pot ser reutilitzat per al seu funcionament original o un altre.

Els materials que acostumen a ser reciclats són el ferro, l’alumini, les ampolles de vidre, el paper, la fusta, el plàstic i les restes orgàniques.

El reciclatge és el processament de productes utilitzats perquè puguin ser nous materials i així evitar malbaratar materials potencialment útils, disminuint el consum de primeres matèries fresques, alhora que reduïm l’ús d’energia, la contaminació atmosfèrica i de l’aigua. I l’efecte nociu, que precisament tracta aquest any la convenció que commemora el dia mundial del medi ambient, per abaixar emissions de gas hivernacle en comparació amb la producció. El reciclatge és un component essencial en la gestió dels residus dels nostres temps. És la tercera «R» del famós lema que és important no oblidar: «Reduir, Reutilitzar, Reciclar». Cal estar assabentats dels beneficis que ens pot aportar un bon reciclatge, a tall d’exemple clarificador i molt recurrent, destacar que reciclar una tona de paper vol dir salvar 17 arbres.

Els indicatius de la tercera revisió del Pla Nacional de Residus per al període 2017-2020, indiquen que a Andorra se separen els residus generats per sobre de la mitjana europea, ara bé, encara hi ha molt marge de millora.

Segons les dades facilitades pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, durant el 2018, a Andorra es van reciclar la meitat dels residus generats a través dels processos de recollida selectiva de paper i cartró, plàstic i vidre.

Govern, es felicita d’haver assolit objectius que es tenien previstos per a l’any 2020, atribuint l’èxit a les campanyes de conscienciació que s’han dut a terme, així com les inspeccions realitzades a establiments del món de la restauració i l’hoteleria.

Tot i els èxits assolits, no es pot abaixar la guàrdia. És un tema preocupant, i encara queda molt camí per recórrer. És important ser una societat conscienciada, compromesa i solidària per assolir aquells objectius que són beneficiosos per tots i pel planeta que ens acull, ja que depèn de nosaltres vetllar pel seu estat.

