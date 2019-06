Torna la Casamanya Extrem amb un cartell de luxe

Laura Orgué, Àngela Castelló, Agustí Roc, Nil Cardona i Ferran Teixidó disputaran la sisena edició de la Casamanya Extrem Vertical Race, una prova organitzada per l’Esquí Club Ordino-Arcalís (ECOA) i que està emmarcada dins de la Copa d’Andorra de Curses de Muntanya.

Com a novetats, aquest any han inaugurat un nou web i es donaran premis especials a qui aconsegueixi rebaixar el rècord absolut de la prova.

A més, se celebrarà el 16 de juny, un diumenge, per afavorir la participació estrangera.

Per un altre costat, hi haurà tres recorreguts, l’Extrem, una cursa per a adults que defineix la categoria absoluta de l’esdeveniment, de cinc quilòmetres de distància i 1.440 metres de desnivell positiu, el clàssic, que té 3,5 km de distància i 760 m, i en aquest esdeveniment puntua per als joves, i el Mini Extrem, per als més petits, amb una distància d’1,7 km i 220 m.