S’avança mitja hora l’obertura de les piscines i el gimnàs comunals

Els usuaris de les instal·lacions esportives del Comú d’Escaldes-Engordany podran accedir-hi mitja hora abans de l’horari que estava establert amb anterioritat. La prova pilot realitzada convenç a la corporació per portar a terme aquesta variació a les piscines i el gimnàs comunals.

Els usuaris van fer la demanda de poder avançar l’obertura de les instal·lacions i el passat 5 de març es va iniciar una prova pilot que ha convençut per fer el canvi d’horari d’obertura, que a partir d’ara serà a les 6.30 hores. El tancament seguirà produint-se a les 22.00 h. A primera hora del matí hi ha una trentena de persones, xifra significativa per fer la variació de l’obertura per poder adaptar els horaris a tots aquests usuaris. Les instal·lacions es van inaugurar el passat 7 de gener, després d’una remodelació del complex que es va allargar catorze mesos i que va tenir una inversió al voltant dels dos milions d’euros. Les obres que es van efectuar van permetre realitzar un canvi radical en aquests equipaments de la parròquia amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència energètica, reduint-ne el consum i millorant l’oferta i la qualitat del servei.