Neguit al Pallars Sobirà per la presència de l’ós

Els sindicats són altres que no surten ben parats

El sector farà visible el seu descontentament amb una «gran» concentració de tots els ramaders del Pirineu a la Vall d’Àssua, coincidint amb el dia que pugen les ovelles a la muntanya, unes 15.000. Ribera també es mostra crític amb la política de reeducació de Goiat, foragitant-lo amb l’ús de pirotècnia, de bales de fogueig o cautxú. «Ha quedat demostrat que únicament el desplaça d’unes zones a unes altres, en aquest cas de la Val d’Aran al Pallars», va lamentar, reiterant que la ramaderia extensiva i la presència de depredadors a les muntanyes és «impossible». D’altra banda, Ribera va incidir en el fet que l’únic problema no és l’ós Goiat, el més controvertit entre la quarantena que habiten al Pirineu, ja que si s’extreu, «encara en quedaran més de quaranta». L’agrupació de ramats és una mesura de protecció que consisteix en agrupaments de bestiar vigilats durant els mesos que les ovelles estan a la muntanya. És una de les accions preventives posades en marxa, dins del projecte PirosLife. El 2018 es van organitzar 6 agrupaments de ramats protegits, amb prop de 5.600 ovelles i cabres de 36 propietaris i ramaders diferents.

El president de l’Associació de Ramaders del Pallars Sobirà, Xavier Ribera, va lamentar la situació i va remarcar que la seva feina és «cuidar el bestiar» i no «vigilar l’ós». Ribera va denunciar que el Govern va excloure l’any passat aquestes muntanyes del pla d’agrupació de ramats, argumentant que no era zona de presència de plantígrads. L’entitat vol una rectificació de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i que reconegui que es va equivocar. El president dels ramaders també va fer palès el malestar de tot el sector i la preocupació que representa la presència de l’ós «a la zona del país amb més densitat d’animals durant l’estiu, amb més de 25.000 exemplars entre ovelles, vaques i cavalls».

Preocupació entre els ramaders de les muntanyes de Llessui, Caregue i Escàs per la presència de l’ós al seu territori. Segons informa l’ACN, els pastors han estat alertats que Goiat es troba a prop dels pobles i han passat la nit a la muntanya vigilant els ramats per evitar atacs.

