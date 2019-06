L’AGIA critica «el pegat» de les mesures urgents per l’habitatge

El president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Jordi Galobardas, va criticar ahir fortament «el pegat» de les mesures urgents per l’habitatge, aprovades per majoria absoluta al Consell el passat 17 de gener amb l’objectiu de pal·liar l’escassetat d’arrendaments. «Això no fa front a l’arrel del problema. És alguna cosa que entoma el cop per uns mesos o un any però després ha d’haver-hi altre tipus de mesures» va manifestar Galobardas al ser preguntat sobre l’impacte de les mesures, que preveuen, entre d’altres coses, exempcions tributàries per als habitatges de lloguer i la creació d’un nou impost sobre els habitatges buits.

«No ens consta que hi hagi hagut resultats importants al respecte. De fet nosaltres ja avançàvem que a les persones que se’ls hi caducava un contracte de lloguer se’ls ha desaparegut un problema a curt termini, però a mig o llarg termini això no representa res» va sostenir el president de l’AGIA.

L’AGIA insisteix en la tendència a l’alça dels preus de lloguer, «especialment en les parròquies centrals»

«Si tenim el problema que en aquest moment hi ha una excessiva demanda en el mercat de lloguers és perquè no hi ha prou pisos en oferta» va argumentar Galobardas, qui va considerar que malgrat la crisi immobiliària «no s’han fet els deures durant una colla d’anys» per part de l’Administració al no oferir «cap mena d’incentius». O, en un altre ordre de coses, «no posar traves com les que està trobant qualsevol promotor que vulgui tirar endavant pisos en règim de lloguer o de venta» va afegir el president de l’AGIA.

D’altra banda, en relació als preus de lloguer, Galobardas va insistir que hi ha una tendència a l’alça, «especialment a les parròquies centrals», mentre que va negar tenir constància que estiguessin pujant els preus de compra, raó per la qual va descartar la possibilitat d’originar una nova bombolla immobiliària.

Estudi sobre els preus de mercat

Respecte a l’estudi per conèixer el preu mitjà del lloguer per carrers i barris de cada parròquia, una reivindicada demanda de la Comissió Nacional de l’Habitatge, Galobardas no va poder facilitar cap xifra i va queixar-se per la manca d’informació obtinguda. «És lamentable que fins aquest moment no hem tingut aquesta col·laboració per part de tots els comuns» va declarar el president de l’AGIA, tot i que també va reconèixer que «ens costa que en algun cas sí que s’ha començat a fer alguna cosa».

«És una llàstima perquè ens serviria per poder estimar bé el que està passant en el mercat de lloguer» va afirmar el portaveu de l’agrupació immobiliària, partidari d’aconseguir la informació «a través dels impostos que recapten els comuns» en lloc de fer-ho de manera indirecta via enquestes.

Reunió amb el Govern

Finalment, Galobardas va confirmar que en el proper mes està previst que duguin a terme «diverses reunions» amb el nou Govern, a qui «en la mesura del possible demanarem que es puguin reactivar operacions immobiliàries perquè es facin de la manera més segura possible i que hi hagin garanties en la contractació».

Col·laboració entre l’AGIA i la NAR

L’AGIA va fer públic ahir el conveni de col·laboració que van signar l’any passat amb la National Association of Realtors (NAR), els seus homòlegs als Estats Units. Aquest acord es va tancar quan una delegació de l’AGIA, encapçalada per Jordi Galobardas i Jordi Ribó, es va desplaçar fins a Washington , on l’associació americana va celebrar el seu congrés legislatiu.

El conveni amb «l’organització més potent del món a nivell immobiliari», segons Galobardas, permetrà a Andorra desenvolupar plans educatius, estratègies de màrqueting, formació i internacionalitzar el seu sector immobiliari. Per la seva banda, Ribó va destacar que «aquests acords internacionals són generadors de confiança».

Pel responsable de les aliances internacionals NAR Europa i LATAM, Alejandro Escudero, aquest acord contribuirà a que Andorra «es posicioni en el mercat d’inversió». L’acord no contempla cap data de finalització i Escudero va preveure que «el futur de la relació amb Andorra serà molt pròsper».