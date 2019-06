Espot s’acomiada de Batalla en el final del seu mandat

El cap de Govern, Xavier Espot, va rebre ahir l’alcalde en funcions de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, en una visita de cortesia coincidint amb l’inici de la legislatura a Andorra i el final del mandat a l’ajuntament urgellenc. La trobada s’emmarca en les tradicionals bones relacions de veïnatge entre tots dos territoris.



Segons es va informar des del Govern mitjançant un comunicat, en la reunió també es va posar en relleu alguns dels projectes transfronterers ja existents. Un dels més destacats a dia d’avui és la candidatura conjunta de la UNESCO. Una candidatura, de fet, compartida també amb l’Estat francès amb la qual es busca la declaració de Patrimoni Mundial els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra. En total s’hi inclouen 13 monuments del país, la Seu d’Urgell i Foix.



Igualment, també hi va haver temps per comentar altres projectes com el dels Special Olympics, o aquelles col·laboracions que s’han assolit en l’àmbit de la salut. Uns projectes que, segons es va informar, podrien veure’s ampliats en el futur si es dona un impuls a la posició d’Andorra com a eix vertebrador de l’àrea d’influència pirinenca.



Encara que oficialment no transcendís, és probable que l’aeroport va ser un altre tema de conversa. De fet, fa ben pocs dies, coincidint amb la Trobada Empresarial al Pirineu, els dos polítics ja van tractar la qüestió pels retards amb el GPS.