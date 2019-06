La Guàrdia Civil decomissa tres Rolex a dos xinesos

La Guàrdia Civil va comissar, el passat dimecres a la duana de la Farga de Moles, tres rellotges de la marca Rolex valorats en 56.300 euros a dos ciutadans de nacionalitat xinesa. Segons va relatar el cos de seguretat a través d’un comunicat, la intervenció va produir-se al voltant de les 19.30 hores en un vehicle de la marca Toyota que accedia a Espanya procedent d’Andorra pel carril verd de la duana, és a dir, aquell destinat als automòbils que no han de declarar res.

Malgrat que els agents van rebre una resposta negativa en preguntar als dos ocupants si portaven alguna cosa per declarar, després de comprovar el vehicle van demanar-los que es traguessin la jaqueta i aleshores van veure que un d’ells portava dos Rolex a l’altura del colze i l’altre un. Com a conseqüència, van aixecar-los una acta a cadascun per infracció de contraban a més de requisar-los els productes.

Detenció per contraban

El mateix dimecres, la Guàrdia Civil, amb l’estreta col·laboració dels Mossos d’Esquadra, va procedir a la detenció d’un ciutadà espanyol de 58 anys a l’alçada de Ponts per un delicte de contraban, ja que en el vehicle que conduïa, un Seat Ibiza amb matrícula espanyola, van trobar-hi fins a 4.530 paquets de tabac procedents d’Andorra i valorats en 24.626 euros. De tota manera, tal com va especificar el cos de seguretat en el comunicat emès, quan els agents van indicar al vehicle que s’aturés, el conductor va fer-ne cas omís i la Guàrdia Civil va haver d’apartar-se de la seva trajectòria per tal de no ser atropellada. Els agents van haver d’iniciar una persecució i no van poder aturar-lo fins al quilòmetre 559 de la N-II, a Jorba.