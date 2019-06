Entre 1.300 i 1.500 esportistes participaran als Jocs del 2021

Els Jocs dels Petits Estats d’Europa d’Andorra 2021 comencen a agafar forma, sobretot des que es van acabar els de Montenegro. Així, el mes de setembre serà el moment en el qual començarà el compte enrere oficial de l’esdeveniment, que acolliran entre 1.300 i 1.500 esportistes.

En aquest sentit, un dels temes que s’havia de tractar era el de les instal·lacions esportives i, per tant, això, ja està definit. D’aquesta manera, es canviarà el tartan de l’Estadi Comunal i es mantindran els sis carrils, ja que està homologat per la federació internacional. També se li aplicarà una rentada de cara i s’adaptarà el camp de tir al plat de Pal.

D’altra banda, la cerimònia d’obertura, tot i que no és definitiu, es farà a l’Estadi Nacional. Així mateix, la majoria d’activitats es faran entre el Serradells i el Prat Gran d’Escaldes-Engordany, per tant, aquest serà el centre neuràlgic de l’esdeveniment.

La pista d’atletisme de l’Estadi Comunal comptarà finalment amb sis carrils, ja que la federació ho permet

El centre d’operacions i de premsa estaran al Centre de Congressos. Per tant, a més de l’atletisme al Comunal, Santa Coloma acollirà el tennis mentre que Ordino tindrà la contrarellotge de ciclisme, la Massana, el tir i el ciclisme de muntanya. Canillo acollirà tennis taula, Encamp, el vòlei pista i Sant Julià, el vòlei platja. La capital també tindrà la natació i el bàsquet mentre que les competicions de gimnàstica, taekwondo, judo i karate se celebraran a Escaldes-Engordany.

A més a més, l’organització apostarà per no tenir un village, ja que el complex hoteler d’Andorra és molt important i els esportistes es poden repartir per tota la denominada anella olímpica.

‘Jocs del teixit social’

L’organització aposta perquè aquests pròxims Jocs, siguin «els del teixit social». Pel que fa a voluntaris se’n necessitaran entre 600 i 800 i es vol buscar que el país respongui, com ja ha passat tantes altres vegades al Principat.

En aquesta línia, Josep Besolí, director executiu dels Jocs, va explicar que «es treballarà com s’ha fet fins ara» i que «seran uns Jocs que marcaran a tots els que hi participin». A més, va indicar que «el pressupost estarà adaptat a les condicions actuals de l’economia del país» i va recordar que «el 1991 es van crear les infraestructures mentre que l’any 2005 es van fer uns Jocs molt vistos». «Aquests seran uns que s’integrin al país, volem que tothom se senti partícip amb una despesa moderada», sentenciava.

En aquest context, va manifestar que «estem en els terminis correctes, encara que hi ha hagut una m ica d’alentiment perquè s’havia de crear la fundació, que és l’òrgan que ha de gestionar el pressupost». «Anirem fent una sèrie d’activitats com una presentació amb la bandera que ens van donar a Montenegro o un punt de partida de la recaptació de voluntaris perquè el país es vagi implicant, des de les empreses fins als particulars», revelava.

Cal recordar que seran 450 competicions en cinc dies. En total implicarà a un total de 5.000 persones. «Les expectacions són altes, seran els més grans de la història per participació i per disciplines, 12 esports i 18 modalitats», detallava.

Llista negra

Besolí va viatjar a Montenegro per fer un balanç de les coses s’han de fer i de les que no i, per tant, segons reconeix «la llista negra de Montenegro és llarga, sobretot per les cerimònies que es van fer». «S’ha d’informar millor a les delegacions i l’acolliment dels atletes deixava molt que desitjar», lamentava. «Però a Andorra no em preocupa perquè tenim unes instal·lacions de luxe», remarcava.

Un pla d’ajudes

El Ministeri d’Esports i el COA estan treballant perquè hi hagi un pla d’ajudes per preparar els Jocs de 2021. A més, s’haurà de decidir quines són les mínimes que hi haurà o si n’hi ha. «Dimecres vam fer una reunió amb les 12 federacions perquè sabessin que han de ser part dels Jocs, que s’ha de fer entre tots, tothom hi ha de formar part», remarcava Besolí.