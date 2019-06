Bon paper dels equips nacionals a l’Andorra Sènior Cup

En aquest sentit, l’organitzador Talin Puyaltó va afirmar que «ja tenim llista d’espera per a l’any que ve. Hem de fer un pensament de si volem ampliar les places. Tenim molta demanda i ho hem d’estudiar i mirar instal·lacions».

L’edició d’enguany ha comptat amb un rècord de participació. Hi han competit vuit equips amb jugadors de més de 45 anys i 36 de més de 35. En definitiva: 44 conjunts i 1.300 persones entre jugadors i acompanyants provinents d’Andorra, França, Espanya, Portugal i Marroc.

L’Andorra Sènior Cup, torneig referent del futbol veterà, ha celebrat aquest cap de setmana la seva desena edició. La competició es disputava amb duels de 30 minuts de manera ininterrompuda en tres instal·lacions: l’Estadi Nacional, la Borda Mateu i el Camp d’Ordino. En la categoria de més de 35 anys, els vencedors van ser l’Ezar (Rioja), que es van imposar per 3-1 als Veteranos Pucela (Valladolid). El C.D. Numància (Sòria) va tancar el podi. L’equip andorrà de la federació FAF Legends va ser 11è.

Per Anna Ribas

