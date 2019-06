Els andorrans, entre els més sancionats per velocitat a Catalunya

Els conductors andorrans estan entre els que registren més multes per excés de velocitat a la carreteres catalanes. Així ho posa de manifest un estudi del Servei Català de Trànsit que analitzava la sinistralitat en aquestes vies. Segons va explicar el sotscap de la Comissaria general de mobilitat dels Mossos d’Esquadra, Vicenç Gasulla, a l’ACN en temes de velocitat, la majoria de sancions s’apliquen a vehicles alemanys, andorrans, francesos, italians i del Regne Unit.



Igualment es va detectar que una de cada quatre víctimes mortals és estrangera. Per aquest motiu aquest estiu s’engegarà una campanya per conscienciar els turistes que visiten el territorí veí. Així, a través de les webs dels consolats i mitjançant díptics es farà una crida a complir les normes. Un altre dels objectius de la campanya és acabar amb «la sensació d’impunitat» que hi ha amb les multes i es recorda que cal pagar la sanció en el moment de la denúncia. Es va reiterar que quan els agents aturen un turista li poden reclamar totes les sancions que té pendents i si no les paga, li poden immobilitzar el vehicle.



El director de Mobilitat, Jaume Bonell, va afirmar que no han rebut comunicació oficial sobre la campanya però va remarcar que «no es pot anar contra la norma» i cal respectar, sobretot, «les velocitats».