L’USdA vol una «radiografia real» del nivell de vida del país

L’USdA vol fer «una radiografia de la situació real de la classe mitjana andorrana i veure si les polítiques que s’estan duent a terme estan pensades per a la gent del país o només per a l’especulació pura i dura». Per aquest motiu, el secretari general, Gabriel Ubach, té previst entrar demà mateix una carta al Servei de Tràmits en la qual demanarà a l’Executiu que organitzi la celebració d’una cimera per tractar tots els temes socials i laborals actuals. «El que volem és saber el nivell de vida real del país, tenint en compte l’habitatge, la calefacció, la cistella de la compra... i a partir d’aquí conèixer quin salari haurien de cobrar de mitjana els treballadors per a poder viure dignament», va explicar Ubach.

A més, en aquesta cimera –que haurien de participar els sindicats, el raonador del ciutadà i els grups parlamentaris– també s’hauria de fer públic quants dels pisos d’obra nova són per a habitatge social o si tindrien un preu assequible pels residents del país, ja que segons el secretari de l’USdA la majoria de la població no es pot permetre una hipoteca de 300.000 i, per tant, s’està construint alt standing només «per a especular i per a la gent de fora».

Pel que fa a la proposta del raonador del ciutadà de crear un Institut de l’Habitatge, Ubach va titllar-la de «violins» perquè «això és una solució a llarg termini i nosaltres en volem una d’immediata». Per a ell «l’única vareta màgica que existeix» actualment és «posar un topall de set euros el metre quadrat» per tal de tenir un accés a l’habitatge «digne i amb preus raonables». Així, Ubach va retre el Govern a escollir entre «una Andorra pels andorrans o una Andorra pels especuladors».