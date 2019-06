Martí no descarta tornar-se a presentar al Comú d’Escaldes

Els resultats de les darreres eleccions generals i els pactes que se n’han acabat derivant han començat a dibuixar possibles escenaris per als comicis comunals que s’esperen a finals d’any. Tant DA com L’A ja han començat a aplanar el terreny parlant en diverses ocasions de la possibilitat d’anar també plegats a les llistes comunals. Una opció que, com el pacte de Govern a tres bandes, també té detractors.



Un dels principals és l’excap de Govern, Toni Martí, juntament amb altres figures importants del partit com l’expresident del grup parlamentari, Ladislau Baró. Tots dos formen part del grup més crític amb Xavier Espot pel pacte acordat amb els liberals per governar, així com per la cessió de fins a quatre ministeris, entenen que no els pertoquen tantes carteres tenint en compte la seva representació electoral. De fet, i segons fonts consultades, Martí està avisant a gent propera –o temptejant el terreny– que no descarta tornar a presentar-se a les comunals. Sembla que de moment la intenció no ha passat de les paraules i que l’excap de l’Executiu únicament està sondejant alguns sectors. El que és clar, però, és que l’objectiu de Martí és que el pacte entre Liberals i Demòcrates no es formalitzi a Escaldes-Engordany.



Les fonts consultades afirmen que es tracta d’un sector crític que en cap cas és majoritari dins de les files taronges. Amb tot, una eventual presentació de Toni Martí a les llistes comunals posaria en una situació molt complicada Xavier Espot. Com també ho faria, si finalment Martí no s’arriba a presentar però sí que vol prendre el control, la pugna pel comitè local escaldenc. Tot plegat deixaria l’actual cap de Govern entre l’espasa i la pared, ja que hauria de donar explicacions als liberals.