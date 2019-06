Conveni dels comuns amb Cal Pal per un inventari de la pedra seca

Els set comuns i la propietat de Cal Pal han acordat signar un conveni per tal d’elaborar un inventari sobre totes les construccions de pedra seca que hi ha al país. La decisió es va anunciar després de la reunió que els mandataris celebren mensualment i que, justament ahir, es va fer a les instal·lacions de Cal Pal. «La voluntat és poder donar cada cop més valor a aquest patrimoni», va manifestar el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés. De fet, en la reunió els impulsors de Cal Pal i de tot el projecte lligat a la pedra seca que s’hi desenvolupa van presentar-lo als cònsols, aprofitant per demanar-los col·laboració. Està previst que en la propera reunió de cònsols es tingui enllestit l’esborrany del conveni i es pugui signar ben aviat.



Mortés va explicar que la majoria de comuns tenen «localitzades» aquestes construccions, però gràcies al conveni es podrà fer un inventari complet i alhora determinar quines d’aquestes tenen realment un interès per conservar-les així com «marcar prioritats» per aquelles que necessiten d’una intervenció ràpida per evitar que es perdin.



«Es tracta de construccions molt efímeres que potser en un període de 3 o 5 anys poden desaparèixer», va exposar la cònsol menor de la Massana, Olga Molné, que considera «molt important» que es pugui donar aquesta col·laboració.

Privats

Amb tot, Mortés també va avisar que caldrà posar-se d’acord amb altres privats, ja que sovint aquestes construccions (especialment quan es tracta de murs), són de propietat privada i, per tant, abans de poder-hi fer qualsevol intervenció caldrà buscar l’acord del seu propietari.



Pel que fa als costos que pot tenir recuperar aquestes construccions, els assumirà el titular del bé. És a dir, si són comunals anirà a càrrec de les administracions, mentre que si son privades els haurà d’assumir el privat. «S’estudiarà cas per cas», va remarcar el cònsol ordinenc. Igualment va apuntar que actualment, amb els cursos que s’estan duent a terme per formar especialistes en la matèria, ja s’està intervenint en alguns murs privats, de manera que el propietari no haurà tingut cap cost afegit.