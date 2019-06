Pallarés no aclareix l’abast dels canvis a la Funció Pública

La ministra de Funció Pública i Simplificació Administrativa, Judith Pallarés, va haver de respondre ahir en seu parlamentària sobre la modificació de la nova Llei de la Funció Pública, una de les qüestions que va mantenir a DA i a L’A enfrontats en la passada legislatura. En aquest sentit, Pallarés va assegurar que «el diàleg serà el mètode que desenvoluparem des del ministeri per arribar a acords amb totes les parts implicades».

Malgrat la insistència de la consellera del PS, Judith Salazar, que va intentar furgar en les declaracions contradictòries del Govern, Pallarés no va aclarir si la modificació de la llei es limitarà als dos articles suspesos pel TC o serà una reforma més profunda. «El TC estableix que únicament dos articles són contraris als drets però ha validat d’altres que vam qüestionar així com tot allò que no qüestiona que també quedaria validat. Alguns articles ratificats tenen molt a veure amb el desenvolupament reglamentari. No hi ha raó ara que no estan qüestionats per no iniciar un treball de desplegament en aquest aspecte» va expressar la ministra.

De totes maneres, Pallarés també va reconèixer que en la reunió mantinguda amb el Sipaag «se’ns va manifestar que també hi havia altres punts que els agradaria a revisar», raó per la qual va manifestar que «sense la participació dels sindicats no es podrà fer tant la modificació legislativa com el desenvolupament del reglament».

«Totes les parts implicades necessitem establir un diàleg encabit en la modificació dels dos articles que se’ns demana des del TC, en l’aprofitament de la feina feta validada pel TC, al treball que s’ha de fer en el desenvolupament de molts dels reglaments i al recull d’aquelles qüestions que han portat a terme un debat amb visions de futur» va sostenir Pallarés, que va declarar que des que és al capdavant del ministeri «hem establert reunions setmanals» i «lectures de la llei des del principi».