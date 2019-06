La Universitat d’Andorra absorbeix la cultura xinesa

Un esmorzar xinès i la celebració de la cerimònia del te van ser els actes que van donar el tret de sortida a la jornada que va impulsar la Universitat d’Andorra (UdA) per donar a conèixer la cultura xinesa, amb l’objectiu d’estrènyer les relacions entre Andorra i la Xina. Segons va informar el rector de l’UdA, Miquel Nicolau, la institució que lidera ja va dur a terme més de dotze cursos de llengua i cultura des que es va signar el conveni amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB) el 2016.

En aquest temps van fer-se exàmens de sis nivells oficials per a joves i grans que van aplegar gairebé 250 estudiants, i això «és una barbaritat per Andorra». A banda d’activitats culturals com la que va tenir lloc ahir a l’UdA, Nicolau va recordar que s’han signat diversos convenis «que han permès enviar quinze estudiants a la Xina», ja sigui per anar a estudiar un semestre com gaudir de setmanes culturals.

Tot just va finalitzar l’esmorzar, va tenir lloc l’acte de descoberta de la placa de l’Aula Confuci d’Andorra, «que representa la implicació amb l’FICB i amb tota la xarxa mundial d’instituts i aules» que també treballen en aquest àmbit.