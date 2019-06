El María Moliner impartirà més assignatures en català i en anglès

L’objectiu és incrementar la docència trilingüe per millorar les competències lingüístiques

El col·legi María Moliner aplicarà un sistema d’ensenyament trilingüe a l’educació secundària a partir del pròxim curs escolar. La consellera d’Educació de l’ambaixada espanyola, Yolanda Varela, explica al PERIÒDIC que la intenció d’aquest projecte pilot és augmentar el nombre d’assignatures impartides en català i en anglès amb la finalitat d’augmentar les competències en aquests dos idiomes des de primer fins a quart curs de secundària. Fins ara, la majoria de continguts s’imparteixen en castellà mentre que l’aprenentatge del català i de l’anglès queda relegat a les assignatures tradicionals per aprendre aquest dos idiomes i en el cas del català, també a la de geografia i d’història.



«La majoria d’hores són en castellà i volem fer un pas més enllà perquè determinades assignatures s’imparteixin en part o en la seva totalitat en anglès i en català», explica Varela, que afirma que això permeetrà «fer un pas més» per augmentar les competències lingüístiques. A més, Varela explica que el personal està preparat per assumir el projecte, tot i que de moment prefereix no precisar quines assignatures es faran en anglès o en català. «Prefereixo ser prudent perquè és un projecte que volem posar en marxa progressivament i lògicament hem de veure com funciona poc a poc», diu Varela, que confia que el projecte pugui tirar endavant i augmentar la quantitat de classes que s’imparteixen en un idioma diferent al castellà.

Inspirats en un model

De moment, la prova pilot s’emmarcarà als quatre cursos de secundària, però no a Batxillerat. Varela afegeix que la idea és «adaptar els programes que hi ha a moltes comunitats autònomes espanyoles», on s’hi ha implantat el bilingüisme. En aquest sentit, la màxima responsable de l’àrea d’Educació de l’oficina diplomàtica espanyola comenta que és «important que els alumnes tinguin una competència important en català, que és l’idioma d’Andorra». Preguntada pel nivell de les llengües exposades que haurien d’assolir els alumnes, Varela creu que l’objectiu hauria de ser obtenir un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Actualment, els alumnes de Batxillerat surten amb un nivell B1, tot i que n’hi ha que a títol personal s’examinen de nivells superiors com el B2 o el C1.



Varela confia que la innovadora proposta de la Conselleria d’Educació obtindrà el suport dels pares. «Jo crec que en el món actual és difícil que un projecte així no tingui l’atractiu per part dels pares», diu la representant, que afirma que «avui en dia els idiomes és un aspecte bàsic» que cal incidir en els alumnes. A més, destaca que a banda dels tres idiomes esmentats, els estudiants del col·legi María Moliner també tenen l’opció d’estudiar llengua francesa des de primària, amb una càrrega lectiva inferior que la resta de d’idiomes.

Un centre consolidat quatre anys després

Yolanda Varela comenta que el projecte per implementar el trilingüisme demostra la consolidació del col·legi María Moliner, que al setembre acollirà el quart curs després de la reagrupació de l’escola. La consellera d’Educació explica que es preveu un «lleuger augment d’alumnes» de cara al curs 2019-2020. L’any passat eren 625. «Jo crec que es pot parlar de consolidació i de posada en marxa de projectes que van donant els seus fruits», explica. Al mateix temps, la representant valora la importància de la col·laboració amb altres sistemes educatius del país, com ara en la formació de professors.