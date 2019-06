Les seleccions de 3x3 i Ponce no acaben amb bons resultats

Les seleccions de bàsquet 3x3 van ser eliminades dels Jocs Europeus de Minsk 2019. D’aquesta manera, l’equip masculí va perdre dissabte els altres dos enfrontaments que li quedaven per jugar, contra Romania per 19 a 21 i contra Polònia per 12 a 21. Per altra banda, la femenina no va tenir opcions ahir en el darrer matx i va perdre contra Suïssa per 5 a 18. Les dues seleccions van perdre tots els duels.

Per altra banda, en ciclisme, Samu Ponce no va poder acabar la prova en ruta mentre que en judo, Fabian Ramos no va poder passar de ronda en menys de 73 kilograms i va perdre per 10 a 0 contra el romanès Alexandre Raicu.