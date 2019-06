La festa Vivand torna al carrer per apropar l’art als ciutadans

Escaldes-Engordany donarà aquest dissabte el tret de sortida a una nova edició de la festa Vivand. El cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, va recordar que les activitats al carrer es reprendran després que l’any passat s’anul·lessin a causa de les obres que s’estaven duent a terme a l’avinguda Carlemany, en el tram comprès entre el carrer de la Unió i l’avinguda de les Escoles. La festa està prevista que s’iniciï a partir de les 17.30 hores i s’estendrà fins a la mitjanit. Una festa que també comportarà una exposició d’art al carrer, que durarà fins a finals de setembre, i on els protagonistes seran els caragols provinents del moviment artístic italià cracking art, que busca sensibilitzar a la societat sobre la importància de respectar el medi ambient a través del reciclatge del plàstic en obres d’art. Per tant, «aquesta festa no és tan comercial» sinó que està «dirigida a l’art», va valorar Calvet. La mostra està formada per tres caragols de grans dimensions, 13 de mitjans i cinc de petits.



Tots els espectacles tindran com a fil conductor l’art i també hi haurà música en directe amb diferents grups a cada encreuament de l’avinguda Carlemany. Com a plat fort i per cloure la festa, el comú ha organitzat un espectacle de llum, color i música anomenat Suspès amb globus, a càrrec de Playsmodes. En aquest cas, la projecció serà a les 22.00 hores a la plaça Coprínceps i es faran passis de 15 minuts fins a la mitjanit. Quant al pressupost, Calvet va revelar que l’exposició al carrer va tenir un cost aproximat de 42.000 euros, mentre que «la festa en si» s’apropa als 30.000 euros.