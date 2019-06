Llestos per pasturar

«És una festa molt tradicional i popular per agrair la tasca dels ramaders» afirma el cònsol major de la Massana, David Baró, qui es mostra «emocionat» en la seva última benedicció del bestiar per a la temporada d’estiu a la vall de Setúria. Com a mestre de cerimònies, Baró agafa el micròfon «per fer un sentit homenatge a la vaquera de la Massana que fa 37 anys que controla el bestiar en aquests mesos d’estiu i de força calor perquè tot funcioni bé». A més d’estar «en contacte permanent amb els ramaders», Baró també realça que la seva labor la realitza ella sola quan en el passat la mateixa tasca la feien dues persona.

Baró també aprofita per passar la paraula «de manera improvitzada» al cap de Govern, Xavier Espot, qui al contrari que el cònsol de la Massana viu la seva primera benedicció del bestiar. «És un gran honor» admet el líder de l’Executiu, acompanyat també per part del seu equip ministerial. «No només és important que estigui jo» assegura Espot, partidari de «donar suport al sector primari del nostre país». L’agricultura i la ramaderia és una tasca «difícil, poc agraïda i poc retribuïda» segons Espot, qui repetirà les mateixes paraules en les declaracions que farà als mitjans.

Conscient de les dificultats del terreny, Baró també aprofita per donar indicacions a una taxista que no està convençuda que el seu vehicle surti indemne de l’irregular camí forestal que condueix al Serrat de l’Esmaligat. Afortunadament la vacada pastura tranquil·lament per l’herba de la vall i no li preocupa les condicions del paviment. Tampoc semblen immutar-se per la ratxa de calor i segueixen des de la distància una jornada en la qual ells són protagonistes. Com marca la tradició, el mossèn és l’encarregat de beneir el bestiar en els quatre punts cardinals i procedeix a persignar-se.

Per la seva banda, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat de la Massana, Sergi Gueimonde, recorda les «diverses inversions» que s’han realitzat, com és el cas del pas canadenc de Percanela, a Arinsal, «per evitar que el bestiar baixi als prats privats que hi ha per la banda de sota d’aquesta unitat pastoral», així com «la millora del tancat de Setúria» i «la renovació de les instal·lacions de sanejament de la pleta».