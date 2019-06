Casadevall demanarà al Govern més recursos per a justícia

el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, demanarà la setmana que ve en una reunió amb el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, més recursos tècnics i humans. De fet, segons Casadevall, Rossell ja és conscient que «cal una mica de tot» i que «encara caldrà més quan ens traslladem» a la nova Seu de la Justícia o, com a mínim, així li va traslladar fa uns dies en la seva primera trobada de presentació, en la qual també va participar el cap de Govern, i predecessor de Rossell en el càrrec, Xavier Espot. Casadevall va fer aquestes declaracions en el marc del seminari de treball conjunt entre el Tribunal Europeu de Drets Humans, la jurisdicció ordinària i la Fiscalia.

«Vam preparar un dossier amb totes les coses que nosaltres creiem que ens fan falta i que són urgents i en els pròxims dies començarem a treballar», va informar Casadevall. Precisament aquesta setmana el Consell de Ministres va aprovar l’adjudicació de la segons fase de la nova seu per un import de 2,5 milions d’euros i que complirà amb els requisits específics de seguretat, vigilància, control, climatització i gravació de judicis. Una vegada acabin els treballs, a principis del 2020, l’edifici ja estarà en condicions per poder entrar en servei.

En aquest sentit, Casadevall va informar que el trasllat es farà de manera esglaonada, anant-hi primer el Consell Superior, després la Fiscalia i un mes més tard, la resta d’efectius. Entre les millores que preveu l’edifici hi ha l’habilitació d’una sala per celebrar macrojudicis com el de BPA, tot i que el president va preveure que possiblement no es podrà estrenar amb aquesta causa, ja que la represa del judici està prevista pel mes de setembre i, per tant, es continuarà utilitzant la sala d’actes de la CASS.

D’Estrasburg a Andorra

Mentrestant, el magistrat andorrà a Estrasburg Pere Pastor va destacar la importància que nou dels 47 jutges del Tribunal s’haguessin desplaçat al Principat «per tal de conèixer què és Andorra, quin és el nostre dret i com s’aplica el conveni internacional». A més, va celebrar que els magistrats andorrans tinguin un bon coneixement del Tribunal Europeu i prova d’això, va assegurar, és que Andorra ha estat condemnada molt poques vegades. «El Tribunal rep una dotzena de casos andorrans cada any i la majoria queden arxivats perquè no tenen prou contingut», va justificar Pastor. Ara bé, Casadevall no va descartar que aquesta xifra es pugui incrementar si l’advocat Josep Antoni Silvestre acaba portant el cas BPA a Estrasburg, tal com va prometre el passat mes de novembre.

Tot i això, el president del Consell Superior va alertar que «no tothom hi pot anar ni tampoc s’hi pot anar per qualsevol cosa, sinó que ha d’haver-hi molta matèria».

D’altra banda, el president del màxim organ de la justícia europea, Linos Sicilianos, present en l’acte d’ahir, va assegurar que la trobada al país «obre una nova era en les relacions d’Andorra amb el tribunal» i va celebrar que la salut democràtica del Principat «gaudeixi de molt bona salut».