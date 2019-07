Casal, a punt de fer història a la Vertical dels Isards

Van ser 71 els participants que van disputar la vuitena edició de la Vertical dels Isards, amb un recorregut llarg de 4,4 quilòmetres i 935 metres de desnivell. La prova es va disputar per primera vegada al vespre.

Per El Periòdic

