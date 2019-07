Cooperació entre joves per a la protecció del patrimoni

L’Executiu ha de decidir si vol la infraestructura i com la vol

Alguns dels participants, com el cas de Matías Mora, de Costa Rica, és el primer cop que viatgen a Europa però confia poder aprofundir més en temes de medi ambient i «tenir l’oportunitat de traslladar els coneixements al seu país per impactar la joventut». Gabriel Caldera, de Veneçuela, espera poder estrènyer llaços entre països en la lluita contra el canvi climàtic.

L’activitat busca implicar els joves en la protecció del patrimoni cultural i natural, de manera que durant els 15 dies de convivència faran activitats relacionades amb la recuperació i conservació d’aquest patrimoni. En aquest sentit, el secretari adjunt iberoamericà, Marcos Pinta, considera que la filosofia del campus encaixa perfectament amb els eixos de treball de la secretaria i va apuntar que pot ser un bon punt de partida per traslladar l’experiència a altres àmbits de cooperació entre els països membres.

Un total de 13 joves de 10 països de la comunitat iberoamericana (Costa Rica, Cuba, Espanya, Guatemala, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Portugal, Veneçuela i Andorra) van donar ahir el tret de sortida del Campus internacional per a joves iberoamericans que es fa a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Es tracta de la primera activitat que se celebra al Principat emmarcada dins del calendari de la Secretaria Pro Tempore que ostenta el país abans d’acollir la Cimera Iberoamericana del 2020.

Per Meritxell Prat

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació