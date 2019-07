L’absoluta fa un bon paper al torneig internacional

La selecció absoluta va tancar la seva participació en el torneig internacional que es va disputar al país amb una còmoda victòria davant l’Herault sub-20 per 95 a 58. El combinat de David Eudal va acabar amb una balanç de tres victòries i una derrota, i amb la vista posada en l’Europeu dels Petits Països que s’ha de disputar l’any 2020.

En aquest sentit, el jugador Roger Lliteras va indicar que «la competició ha anat molt bé i, com a equip, hem anat de menys a més. Necessitàvem competir aquest any perquè ha estat el primer estiu que no teníem cap competició oficial [després de no classificar-se per Montenegro] i la federació ha fet un esforç perquè poguéssim competir i així preparar altres competicions».

La victòria del Toulouges Basket davant Catalunya sub-20 va provocar un triple empat en la classificació final entre l’equip francès, Holanda sub-20 i Andorra. Catalunya sub-20 va finalitzar en la quartaa posició tot i deixar una molt bona impressió i l’Herault ha acabat sense conèixer la victòria.

La majoria dels partits van ser molt igualats i amb un ritme de joc elevat. De fet, aquest era l’objectiu per tal que fossin un bon banc de proves pel seleccionador David Eudal. És per això que Lliteras va apuntar que «ens ha servit per fer pinya i poder estar en bona forma física».