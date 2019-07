Llibertat sota fiança per al detingut en l’accident mortal

El conductor acusat d’un presumpte homicidi imprudent per l’accident de trànsit de dilluns a la Massana, i en el qual va morir una dona de 53 anys, va quedar ahir en llibertat amb càrrecs i sota fiança de 30.000 euros. La Policia va detenir l’home, de 69 anys, i ahir a les 12.00 hores va passar a disposició judicial. El batlle també va dictaminar la retirada del carnet de conduir indefinidament, segons va informar RTVA.

«Punt negre»

D’altra banda, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va exposar que aquest accident va posar en evidència que la zona és un «punt negre» i «crític» on cal actuar. En poc més de dos anys han perdut la vida tres persones a aquesta zona, i ja arran de l’accident entre dos vehicles el novembre del 2017, el Govern va decidir eliminar el doble carril que hi havia de pujada. Veient els fets de dilluns, però, el cònsol va considerar que la mesura no és suficient i va apostar per la construcció d’una rotonda per acabar amb les diverses opcions d’incorporacions que hi ha actualment, per anar a l’heliport i per entrar a un supermercat.



Aquesta rotonda és, de fet, la que està prevista com a punt d’entrada i sortida del vial de la Massana i ja està contemplada i aprovada pel Consell General, una desviació que ha de permetre no haver de passar pel centre del poble massanenc i que connectarà amb la rotonda del túnel de les Dos Valires. El cònsol ordinenc va recordar que el vial de la Massana és una prioritat del Govern, i que així ho va exposar Demòcrates en campanya electoral. «Tothom està d’acord que s’ha de fer», va manifestar. Ara bé, si per un tema pressupostari s’ha d’allargar en el temps, va demanar que, almenys, es comenci per la rotonda, per «reduir la sinistralitat» de la zona. En el mateix sentit, el cònsol major de la Massana, David Baró, va insistir que el ministeri d’Ordenament Territorial «ja té projectat un punt giratori» i va afegir que «la competència en carreteres generals i en seguretat viària la té el Govern». El cònsol massanenc, que va mostrar les seves mostres de condol i les va extensives per part de tota la corporació, va assenyalar que «és evident que no es pot construir murs sobre les línies contínues per evitar envair carrils contraris ni posar rotondes a tot arreu per evitar possibles accidents» va emfatitzar que cal «fer una crida a tots els conductors perquè el més important és sempre respectar totes les normes de circulació a tots els punts del país i ser molt prudents per evitar accidents».



Aquest tram de la CG3 entre Ordino i la Massana ha provocat tres morts els darrers dos anys. L’abril del 2017 va perdre la vida un jove motorista de 31 anys, i el novembre del mateix any un home de 55 anys, que conduïa una camioneta amb quatre companys més, va perdre la vida quan tornava de treballar de la construcció.

Dies d’accidents

Al triple xoc mortal de dilluns, cal sumar un altre que va haver-hi el mateix dia, en el qual dos turismes van col·lidir a Santa Coloma i ambdues conductores van patir ferides lleus. A més, ahir, una jove de 17 anys va ser ferida lleu en patir una caiguda amb la seva motocicleta a Ordino i un resident de 32 anys també va tenir un accident, sense més conseqüències. En cap dels dos casos va haver-hi més vehicles implicats.