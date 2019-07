Dues rutes per conèixer el patrimoni arquitectònic

La ramaderia ha format part al llarg dels segles del paisatge del Principat. Els pastors, a les muntanyes, s’adaptaven al territori per pasturar amb els seus animals. Els orris eren unes edificacions que els permetien protegir-se, igual que els seus animals. Per la seva part, les construccions de pedra seca marquen un passat també agrícola del país. Aquests dos patrimonis arquitectònics són els que es podran conèixer amb la iniciativa de l’espai sociocultural Cal Pal de la Cortinada.

Creen dos nous itineraris de muntanya, en els quals es comprovarà com es transforma el territori i com l’home l’ha anat ordenant des del 3.500 aC fins a l’actualitat. Les rutes arrencaran la segona quinzena de juliol. Una serà a la parròquia d’Ordino, de 5,8 quilòmetres, que anirà de Cal Pal fins a les bordes de les Planes de Sornàs, per descobrir construccions de pedra seca, tècnica utilitzada des del neolític, amb construccions com parets de tanca, parets de feixa, aixoplucs o engravats en el camí. L’altra serà a Encamp, de 12,3 km, va des dels Cortals fins a Grau Roig i permet descobrir vuit orris, que van des del segle passat, fins als medievals i del neolític. Aquest traçat es podrà efectuar també per trams per adaptar-se a les condicions de cada persona. El preu és de 20 euros per participant, amb un esmorzar d’alta muntanya amb productes de país inclòs. L’objectiu és en els pròxims anys crear rutes d’aquest tipus a totes les parròquies. Per a l’any vinent s’estableix que hi hagi dues de noves.